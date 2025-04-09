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Зачем нужен високосный год: смешение времён года наступит уже через столетие?

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Интересные Новости

Раз в четыре года бывает 29-е февраля, из-за которого люди на день позже получают зарплату, а кто-то не отмечает свой день рождения по несколько лет. Для чего нужны високосные года, расскажем ниже.

Календарь
Фото: pxhere.com is licensed under CC0
Календарь

Вся причина в том, что продолжительность календарного и астрономического годов отличаются. Человечество измеряет год 365 днями, но если быть точным, Земля делает оборот вокруг Солнца за 365 дней 5 часов 48 минут и 45 секунд. За 4 года эти часы накапливаются в сутки. Из-за этого февраль бывает длиннее.

Если отказаться от високосного года, спустя век расхождение составит 25 дней, а через пять веков — 125 дней, астрономическая весна будет начинаться в январе, а зима — в сентябре, пишет KP. RU.

Уточнения

Високо́сный год (от лат. bissextus — «дважды шестой») — календарный год, содержащий в солнечных календарях дополнительный день, в лунно-солнечных календарях — дополнительный месяц для синхронизации с астрономическим, или сезонным годом

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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