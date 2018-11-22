В Челябинской области построили кормушку для снежного человека

На реке Куказар в Челябинской области (Нязепетровский район) построили кормушку для снежного человека, пишет Poplawok.
Очевидцы, которым, конечно, мало, кто верит, рассказывали раньше, что встречались с йети в челябинских дремучих лесах. Снежного человека видел, например, один пастух. Это случилось недалеко от полустанка Движенец.
Правда, от полустанка Движенец до речки Куказар 74 километра. Но, как говорится, голод - не тетка, а для снежного человека сходить оттуда в Нязепетровский район все равно, что горожанину в магазин у дома.
Однако, судя по всему, кормушку построили не для криптида, а для туристов. По крайней мере, нигде в мире, как утверждают авторы проекта, нельзя больше сфотографироваться около столовой, где обедает снежный человек. Теоретически это должно привлечь в регион тысячи путешественников.
Не случайно пиарит этот уникальный объект центр развития туризма Челябинской области.
Фото: Amic.ru
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