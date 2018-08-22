Рай нимфоманок: в Мексике разрешили публичный интим

Власти мексиканского города Гвадалахара приняли закон, разрешающий заниматься сексом в общественных местах.

После того, как нововведение вступит в силу, полиция больше не сможет арестовывать и штрафовать эксгибиционистов, а также тех, кто решил придаться любовным утехам вне дома — например, в автобусе, автомобиле или же даже просто на улице. Действия мексиканцев будут являться правомерными, но лишь при одном условии — если окружающие не будет против и от них не поступит жалоб на поведение столь раскрепощенных соотечественников.

Власти объяснили столь любопытное нововведение следующие образом. По их словам, полиция должна заниматься борьбой с реальной преступностью, а не гоняться за молодежью, у которой нет денег на аренду номера в гостинице.

Неудивительно, что у закона сразу же появились рьяные противники. Они заявляют о том, что он упростит жизнь насильникам и педофилам. Также они придерживаются мнения, что сам по себе секс в общественном месте является занятием аморальным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что значительно сокращает жизнь россиян. Так, по словам представителей российского правительства, холостые мужчины живут гораздо меньше семьянинов. Согласно статистике, продолжительность жизнь женатых представителей сильного пола на 9-10 лет дольше, нежели у мужчин, что ведут холостяцкий образ жизни.

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