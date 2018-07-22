Интернет-пользователи хотят испить жидкость из черного саркофага

Позволить желающим отведать жидкость из вскрытого в Египте черного саркофага. Такая петиция появилась на change.org, ее поддержали уже 8,3 тыс. человек.

Фото : Ministry of Antiquities

Инициатор начинания — жительница Великобритании Иннес МакКендрик, она хочет превратить жидкость в газированный энергетик.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Александрии во время строительных работ был найден не расхищенный мародерами саркофаг из черного гранита. Эксперты заявили, что находке более 2000 лет. После вскрытия в саркофаге обнаружили 3 мумии, по характерным ранам на черепе одной из них ученые решили, что усопшии погибли в сражении. Также после открытия находки обнаружилось, что из-за трещины внутрь саркофага попала вода, она нарушила сохранность мумий. В планах специалистов воссоздать их внешность при помощи последних компьютерных технологий.

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