Мода на полных моделей объявлена угрозой для человечества

Спокойное отношение к формам "размера плюс" может привести к увеличению числа людей, недооценивающих необходимость усилий по снижению веса.

Это не идет на пользу решению постоянно растущей проблемы ожирения в Англии. дело осложняется тем, что попытки уменьшить стигматизацию больших размеров тела связаны с запуском диапазонов одежды больших размеров.

Последнее исследование медиков подчеркивает непреднамеренные негативные последствия, которые можно предотвратить признанием избыточного веса риском для здоровья. В докладе, презентованном доктором Райей Муттарак из Университета Восточной Англии (UEA) и Международного института прикладного системного анализа (IIASA) в Австрии, были рассмотрены демографические и социально-экономические характеристики, связанные с занижением весового статуса с целью выявления неправильного восприятия веса.

Анализ данных почти 23 460 людей, страдающих избыточным весом или ожирением, показал, что в Англии увеличилось неправильное восприятие веса. Мужчины и лица с более низким уровнем образования и дохода чаще недооценивают свой весовой статус и, следовательно, реже пытаются похудеть

Представители этнических меньшинств также чаще недооценивают свой вес, чем белое население, однако они чаще пытаются сбросить вес. В целом, те, кто недооценивает свой вес, на 85% реже пытаются похудеть по сравнению с людьми, которые точно определили свой вес.

Результаты, опубликованные сегодня в журнале "ожирение", показывают, что число людей с избыточным весом, которые неправильно понимают свой вес, увеличилось с 48,4% до 57,9% у мужчин и 24,5% до 30,6% у женщин в период с 1997 по 2015 год.

Отметим, что исследование происходит на фоне растущей глобальной обеспокоенности по поводу роста проблемы ожирения.

Стоит добавить, что для оценки тенденций самосознания весового статуса анализ проводился на основе объединенных данных за пять лет-1997, 1998, 2002, 2014, 2015 годов.

В это время доля лиц с избыточным весом, недооценивающих свой вес, была выше по сравнению с лицами с ожирением (40,8% против 8,4%). Соответственно, только около половины людей с избыточным весом пытались похудеть по сравнению с более чем двумя третями людей с ожирением.