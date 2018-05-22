Обама станет звездой сериала

"В наше время, одной из самых простых радостей на государственной службе было встречаться с огромным множеством абсолютно разных людей, и помогать им делиться своим опытом с более широкой аудиторией" — заявил бывший президент, сообщает CNBC.com. "Именно поэтому мы с Мишель так рады сотрудничать с Netflix — мы надеемся, что у нас получится вдохновить и как-то научить талантливых, одарённых, креативных ораторов, обычных людей, которые обладают умением распространять и "заражать" эмпатией, обладают умением находить общий язык с любым человеком, и тех, кто хочет донести свою историю и идеи до всего мира".

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Стоит отметить, что ранее, Обама уже появлялся в продукции Netflix. Он снялся в шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении. С Дэвидом Леттерманом".

Контент-директор Netflix, Тед Сарандос, сообщил, что семейство Обама "нацелено на исполнение довольно интересной цели по поиску и представлению историй людей, которые как-то отличаются от остальных, и стремятся изменить мир к лучшему". Согласно мартовской статье в New York Times, проект, задуманный семьёй Обамы, не несёт никакого посыла в сторону текущего президента, Дональда Трампа. Вместо этого, их шоу будет представлено как способ вдохновить людей со всего мира, отметили в CNBC.