Медведев удивился застенчивости новых членов правительства

Новое правительство "ответило" тишиной премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Ситуация произошла после того, как Антон Силуанов рассказал о бюджете на 2018 год и Медведев решил узнать, есть ли у кого-то вопросы.

Констатировав застенчивость "новичков", премьер-министр призвал старослужащих быть активнее. Однако и у них не нашлось, что сказать.

Ранее "Правда.Ру" писала, что состав нового правительства был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным 18 мая. В нем появились 14 "новичков". Поменялась и структура: в кабмине десять вице-премьеров, минобрнауки превратилось в министерство просвещения, а также науки и высшего образования, из минкомсвязи сделали министерство цифрового развития.

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