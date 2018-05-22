Медведев удивился застенчивости новых членов правительства

Новое правительство "ответило" тишиной премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Ситуация произошла после того, как Антон Силуанов рассказал о бюджете на 2018 год и Медведев решил узнать, есть ли у кого-то вопросы.
Констатировав застенчивость "новичков", премьер-министр призвал старослужащих быть активнее. Однако и у них не нашлось, что сказать.
Ранее "Правда.Ру" писала, что состав нового правительства был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным 18 мая. В нем появились 14 "новичков". Поменялась и структура: в кабмине десять вице-премьеров, минобрнауки превратилось в министерство просвещения, а также науки и высшего образования, из минкомсвязи сделали министерство цифрового развития.
Читайте также:
Новички в правительстве России: небольшое досье
Назван полный состав нового правительства РФ
Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса.
Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса.
Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.
Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.