"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро

Известный российский радиолюбитель Валентин Дегтерев обнаружил на снимках Марса огромное озеро с кипящей водой. Снимки сделаны NASA, водоем диаметром два километра Дегетерев увидел в районе Южного полюса, пишет URA. RU.
Находится озеро в метеоритном кратере, хотя считается, что Марс — планета безводная. "Оказывается, нам все врут!" — заявил по этому поводу Дегтерев. В этом озере, как и на Земле, вода находится в жидком состоянии. "Она голубая по цвету, видимо, постоянно кипит и выделяет при этом большое количество пара", — говорит любитель.
Исследователь предоставил координаты места необычной находки. Он заявил, что вода из озера может пригодиться будущим переселенцам с Земли. "Ценность этой находки просто огромна, так как ничего подобного на Марсе найдено ещё не было. Я нашел это первым, говорю это с определенной гордостью", — заявил Дегтерев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев сообщил, что разгадал, что было написано в татуировке на теле одного из погибших участников группы Дятлова Семена Золотарева.
"У Семёна на руке была очень интересная татуировка. Г. С ДАЕРММУАЗУАЯ, пятиконечная звезда и буквы С, буквы Г+С+П = Д и цифры "1921 год". Это шифрованная запись. Сам по себе шифр очень простой. Мне, к примеру, понадобилось всего полчаса, чтобы его расшифровать", — пишет исследователь в своем блоге.
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