Дочь Обамы "засекли" с "белым" бойфрендом, копией Гарри Поттера

Дочь экс-президента США Барака Обамы Малия в эти выходные была замечена в Нью-Йорке со своим новым британским парнем, Рори Фаркхарсоном.

Фото: twitter.com/@PageSix

Как пишет Daily Mail, их видели на свидании в районе Сохо в Нью-Йорке. Отец Рори, Чарльз Фаркхарсон, является главным исполнительным директором и директором группы управления инвестиционным фондом в Лондоне.

При этом старшая дочь Обамы постоянно улыбалась и смеялась. Обоим молодым людям сейчас по 19 лет, они являются первокурсниками Гарвардского университета.

Ранее Малию и Рори видели страстно целующимися перед футбольной игрой Гарвард -Йель в ноябре, добавило Daily Mail.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за Малией ухаживал слишком настойчивый молодой человек. 18-летнюю Малию 30-летний Джейр Нилтон Кардосо преследовал повсюду. Сначала он пробрался в здание, где она проходит практику, и во всеуслышание признался в любви к ней. Позже он преследовал ее от дверей дома, но его заметила охрана девушки и попросила оставить ее в покое.

Дело расследовала секретная служба США, которая пришла к выводу, что опасности он для девушки не представляет. Поэтому ему решили не предъявлять обвинения в домогательствах и преследовании.