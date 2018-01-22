Астробиологи подтвердили существование внеземных вирусов

Американские астрономы совместно с японскими коллегами пришли к выводу, что на других планетах Солнечной системы и экзопланетах должны существовать вирусы.

В своей статье в журнале Astrobiology группа исследователей сообщила, что вирионы - состоящие из нуклеиновой кислоты и белков вирусные частицы - легко могут быть выброшены за пределы атмосферы и попасть на другие космические тела.

Предполагается, что из-за их малых размеров высока вероятность, что они были выброшены в космос, например, при падении на Землю метеоритов.

На сегодняшний день известно, что полиовирусы и бактериофаги могут выживать в условиях вакуума и космического ионизирующего излучения. Подобные процессы, скорее всего, происходят и на других пригодных для жизни планетах.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что вирусы гриппа умеют "воровать" клетки организма человека. Как это происходит, выяснили научные сотрудники из медицинской школы Айкан.

Грипп типа А - это один из самых опасных вирусов, вызывающий не только мезонные эпидемии, но и птичий, а также свиной грипп. Главное отличие этого вируса от других - метод размножения. Обычно вирусы гриппа появляются в ццитоплазме, но только не грипп А. Попадая в клеточное ядро, эта инфекция берет под контроль белковый комплекс, дожидается упадка ДНК, а затем активно размножается в организме.

По словам специалиста Ивана Марации, данный вирус всасывает РНК для самостоятельного воспроизведения. Вирус работает грамотно, не позволяя захваченной клетке ликвидироваться, пока он "крадет" ее РНК.