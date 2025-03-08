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Океанариум пытался спасти Чаппи, но произошло непоправимое…

1:04
Интересные Новости

Спасённый детёныш тюленя погиб в океанариуме: трагическая судьба Чаппи

Детёныш длинномордого тюленя, найденный в 300 метрах от реки в штате Коннектикут, не выжил, несмотря на попытки реабилитации в Mystic Aquarium.

Тюлень
Фото: flickr.com by jomilo75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюлень

Как тюлень оказался на улице

Прохожие обнаружили ослабленного тюленя возле Йельского университета. Вызванные специалисты определили, что он страдает от обезвоживания и недоедания. Животное перевезли в океанариум для лечения.

Что стало причиной смерти

Несмотря на успешное лечение от пневмонии, тюлень столкнулся с проблемами:

  1. Непереносимость цельной рыбы привела к осложнениям в пищеварении.

  2. Заворот брыжейки (перекручивание кишечника) вызвал смертельный исход.

Океанариум: "Мы сделали всё возможное"

Специалисты пытались восстановить здоровье Чаппи, но спасти его не удалось. Океанариум напомнил, что реабилитация диких животных — сложный и непредсказуемый процесс.

Уточнения

Обыкновенный тюле́нь - представитель семейства настоящих тюленей.

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Автор Дмитрий Тезнев
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