Океанариум пытался спасти Чаппи, но произошло непоправимое…

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Спасённый детёныш тюленя погиб в океанариуме: трагическая судьба Чаппи

Детёныш длинномордого тюленя, найденный в 300 метрах от реки в штате Коннектикут, не выжил, несмотря на попытки реабилитации в Mystic Aquarium.

Фото: flickr.com by jomilo75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюлень

Как тюлень оказался на улице

Прохожие обнаружили ослабленного тюленя возле Йельского университета. Вызванные специалисты определили, что он страдает от обезвоживания и недоедания. Животное перевезли в океанариум для лечения.

Что стало причиной смерти

Несмотря на успешное лечение от пневмонии, тюлень столкнулся с проблемами:

Непереносимость цельной рыбы привела к осложнениям в пищеварении. Заворот брыжейки (перекручивание кишечника) вызвал смертельный исход.

Океанариум: "Мы сделали всё возможное"

Специалисты пытались восстановить здоровье Чаппи, но спасти его не удалось. Океанариум напомнил, что реабилитация диких животных — сложный и непредсказуемый процесс.

Уточнения

Обыкновенный тюле́нь - представитель семейства настоящих тюленей.



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