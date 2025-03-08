Океанариум пытался спасти Чаппи, но произошло непоправимое…

Детёныш длинномордого тюленя, найденный в 300 метрах от реки в штате Коннектикут, не выжил, несмотря на попытки реабилитации в Mystic Aquarium.
Как тюлень оказался на улице
Прохожие обнаружили ослабленного тюленя возле Йельского университета. Вызванные специалисты определили, что он страдает от обезвоживания и недоедания. Животное перевезли в океанариум для лечения.
Что стало причиной смерти
Несмотря на успешное лечение от пневмонии, тюлень столкнулся с проблемами:
Океанариум: "Мы сделали всё возможное"
Специалисты пытались восстановить здоровье Чаппи, но спасти его не удалось. Океанариум напомнил, что реабилитация диких животных — сложный и непредсказуемый процесс.
Обыкновенный тюле́нь - представитель семейства настоящих тюленей.
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