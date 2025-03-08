Подводная симфония: почему киты поют громче, чем когда-либо

Учёные выяснили, что китовые песни могут служить индикатором состояния морской экосистемы. Исследование показало, что частота вокализаций горбатых китов выросла с 34 % до 76 % дней за шесть лет, совпав с увеличением популяции криля и анчоусов — их основного корма.
Что это значит
Как это поможет морской экологии:
Киты́ - морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.
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