Подводная симфония: почему киты поют громче, чем когда-либо

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Песни китов раскрывают тайны океана: что они говорят о природе

Учёные выяснили, что китовые песни могут служить индикатором состояния морской экосистемы. Исследование показало, что частота вокализаций горбатых китов выросла с 34 % до 76 % дней за шесть лет, совпав с увеличением популяции криля и анчоусов — их основного корма.

Фото: Wikimedia Commons by Jkrauska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ горбач, горбатый кит

Что это значит

Киты "поют" чаще, когда еды становится больше - это отражает здоровье экосистемы.

- это отражает здоровье экосистемы. Акустический мониторинг позволяет отслеживать глобальные изменения в океане без вмешательства в среду обитания.

позволяет в океане без вмешательства в среду обитания. Изменение песен может сигнализировать о потеплении климата, загрязнении и сокращении кормовой базы.

Как это поможет морской экологии:

Новые данные помогут разрабатывать стратегии охраны китов .

. Можно предсказывать кризисы в экосистемах и предотвращать их.

и предотвращать их. Это позволит оптимизировать рыболовные квоты и защитить популяции морских видов.

Уточнения

Киты́ - морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.



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