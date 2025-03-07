Рифовые крабы: тайное оружие природы против климатических угроз

Рифовые крабы оказываются незаменимыми помощниками кораллов, помогая им справляться с последствиями потепления океана. Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, показало, что кораллы Acropora aspera, окружённые этими ракообразными, повреждаются на 60 % меньше, чем те, что остаются без их защиты.
Как крабы спасают кораллы:
Почему это важно
Коралловые рифы — одни из самых уязвимых экосистем. Они страдают от глобального потепления, кислотности океана и загрязнений. Выявление природных защитников, таких как рифовые крабы, может помочь в разработке стратегий по спасению кораллов.
Кора́лл - материал скелета колонии коралловых полипов.
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