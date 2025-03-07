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Машина, которая слышит эмоции: как ИИ изменит уход за животными

1:02
Интересные Новости

ИИ научился распознавать эмоции животных по голосу

Искусственный интеллект теперь может определять настроение животных по их звукам! Исследователи из Копенгагенского университета научили ИИ распознавать эмоции у семи видов копытных с точностью 89,49 %.

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

Как это работает

  1. Машинное обучение анализирует тонкие изменения в звуках животных.
  2. Алгоритм различает позитивные и негативные эмоции.
  3. Технология автоматически отслеживает состояние животных и уведомляет персонал.

Почему это важно

  • Поможет фермерам и ветеринарам — можно быстрее реагировать на стресс животных.
  • Улучшит уход за животными — больше комфорта, меньше страданий.
  • Откроет новые исследования — в понимании эмоций и социальной жизни животных.

Вывод

ИИ приближает нас к миру, где мы лучше понимаем животных. Возможно, скоро смогут "заговорить" и домашние питомцы!

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Дмитрий Тезнев
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