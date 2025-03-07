Машина, которая слышит эмоции: как ИИ изменит уход за животными

Искусственный интеллект теперь может определять настроение животных по их звукам! Исследователи из Копенгагенского университета научили ИИ распознавать эмоции у семи видов копытных с точностью 89,49 %.
Как это работает
Почему это важно
Вывод
ИИ приближает нас к миру, где мы лучше понимаем животных. Возможно, скоро смогут "заговорить" и домашние питомцы!
Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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