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Как два льва стали символом борьбы с торговлей дикими животными

1:40
Интересные Новости

Львы Исис и Йода вернулись на родину в Южную Африку

После пяти лет в неволе львы Исис и Йода наконец-то оказались в естественной среде - в заповеднике SanWild Wildlife в Южной Африке. Их спасли от незаконной торговли и теперь дали шанс на новую жизнь.

Лев
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лев

Как львы оказались в Южной Африке

В 2020 году Исис и Йода были найдены во Франции, где их использовали для съёмок в клипах, а затем бросили. 5 марта 2025 года львы отправились из Парижа в Йоханнесбург при поддержке фонда "30 миллионов друзей". В первые дни в заповеднике они находились в реабилитационном загоне, чтобы привыкнуть к новой среде.

Что будет дальше

  • Львы постепенно адаптируются к жаркому климату.
  • В скором времени они будут жить на восьми гектарах заповедника в полусвободе.
  • За их здоровьем будут следить ветеринары, а специалисты помогут им восстановить естественные повадки.

Почему это важно

Исис и Йода — жертвы незаконной торговли дикими животными. Их история показывает, насколько важно бороться с продажей экзотических животных. Запрет на цирки с дикими животными во Франции — шаг в правильном направлении, но нужны новые законы, чтобы предотвращать подобные случаи.

Вывод

Этот случай не просто история о спасении львов - он поднимает важный вопрос о защите дикой природы. Теперь Исис и Йода свободны и могут наслаждаться жизнью на своей исторической родине.

Уточнения

Лев - вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер, относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
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