Туристы столкнулись с ягуарами на реке: реакция хищников удивила всех

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Ягуары переплывают реку в Пантанале и поражают туристов

Редкий и завораживающий момент был запечатлён в бразильском Пантанале: двое ягуаров спокойно пересекали реку, не обращая внимания на лодку с туристами. Эпизод вызвал восторг у очевидцев, а видео быстро стало популярным в сети.

Фото: openverse.org by MacJewell, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Детеныш леопарда

Ягуары — чемпионы по плаванию среди кошек

Эти хищники регулярно охотятся в воде, питаясь рыбой, капибарами и даже аллигаторами.

В Пантанале подобные встречи — не редкость, но они всегда вызывают восхищение.

В зоопарках и заповедниках ягуарам создают водные резервуары, чтобы они могли сохранять естественные навыки.

Как туристы отреагировали на встречу

Пара на лодке сначала испугалась, но затем восхитилась зрелищем. Видео моментально разлетелось в соцсетях, показывая, насколько грациозны и мощны эти животные в воде.

Важно: ягуары не проявляли агрессии и игнорировали туристов, сосредоточившись на пересечении реки.

Вывод

Пантанал — уникальный биом, где можно увидеть ягуаров в естественной среде. Их способность к плаванию — одно из самых удивительных качеств этих хищников.

Уточнения

Ягуа́р - вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантер.



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