Вы думали, что слоны защищены от рака: новые данные вас удивят

Ранее считалось, что слоны практически не болеют раком благодаря особым генетическим механизмам. Однако новые исследования опровергли этот миф: оказалось, что крупные животные подвержены онкологическим заболеваниям даже больше, чем мелкие.
Что показало исследование
Команда Криса Вендитти из Университета Рединга проанализировала 263 вида животных и обнаружила, что крупные виды болеют раком чаще, чем считалось ранее.
Слоны и тигры имеют схожие показатели заболеваемости - а ведь тигры намного меньше!
Парадокс Пето оказался ошибкой - раньше предполагалось, что крупные виды менее подвержены раку, но новые данные опровергают это мнение.
Почему слоны всё же доживают до старости
Вывод
Хотя слоны действительно имеют уникальные механизмы защиты, рак не обходит их стороной. Это открытие помогает учёным лучше понять связь между размерами животных и риском онкологии, что может привести к новым методам лечения для людей.
Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
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