Вы думали, что слоны защищены от рака: новые данные вас удивят

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Слоны не так уж устойчивы к раку: развеян популярный миф

Ранее считалось, что слоны практически не болеют раком благодаря особым генетическим механизмам. Однако новые исследования опровергли этот миф: оказалось, что крупные животные подвержены онкологическим заболеваниям даже больше, чем мелкие.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License Африканский слон

Что показало исследование

Команда Криса Вендитти из Университета Рединга проанализировала 263 вида животных и обнаружила, что крупные виды болеют раком чаще, чем считалось ранее.

Слоны и тигры имеют схожие показатели заболеваемости - а ведь тигры намного меньше!

Парадокс Пето оказался ошибкой - раньше предполагалось, что крупные виды менее подвержены раку, но новые данные опровергают это мнение.

Почему слоны всё же доживают до старости

Их организм обладает защитными механизмами, замедляющими развитие раковых клеток. Эволюция помогла им выработать методы борьбы с болезнью, но они не избавлены от онкологии полностью.

Вывод

Хотя слоны действительно имеют уникальные механизмы защиты, рак не обходит их стороной. Это открытие помогает учёным лучше понять связь между размерами животных и риском онкологии, что может привести к новым методам лечения для людей.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



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