Факт, который изменит ваше отношение к паукам навсегда

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1:29
Интересные Новости

Пауков бояться не стоит: вот почему их лучше оставить в покое

Арахнофобия - одна из самых распространённых фобий, но бояться пауков совершенно незачем. Эти восьминогие создания не охотятся на людей, а их укусы представляют минимальную опасность. Более того, пауки — полезные союзники, помогающие нам избавиться от насекомых-вредителей.

Ученые случайно создали настоящую "паутину" из мира Marvel
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kruisspin_-_European_garden_spider_-_Araneus_diadematus.jpg by Look Sharp
Ученые случайно создали настоящую "паутину" из мира Marvel

3 главные причины, почему пауков не стоит бояться

  • Пауки не нападают на людей
    Они не интересуются нами, а наоборот, стараются избегать контакта. Миф о том, что мы глотаем пауков во сне, не имеет научных оснований.

  • Пауки защищают нас от вредителей
    Они уничтожают миллионы тонн насекомых ежегодно, включая мух, комаров и тараканов. В доме пауки помогают контролировать популяцию вредных насекомых.

  • Опасных пауков очень мало
    Почти все пауки ядовиты, но лишь единицы представляют угрозу для человека. Большинство из них даже не могут прокусить кожу.

Что делать, если вы встретили паука

  1. Не трогайте его - он не причинит вреда.
  2. Аккуратно вынесите на улицу, если не хотите, чтобы он жил в доме.
  3. Не убивайте пауков без необходимости - они важны для экосистемы.

Пауки — естественные защитники наших домов, поэтому лучше оставить их в покое и позволить им выполнять свою работу.

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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