Факт, который изменит ваше отношение к паукам навсегда

Арахнофобия - одна из самых распространённых фобий, но бояться пауков совершенно незачем. Эти восьминогие создания не охотятся на людей, а их укусы представляют минимальную опасность. Более того, пауки — полезные союзники, помогающие нам избавиться от насекомых-вредителей.
3 главные причины, почему пауков не стоит бояться
Что делать, если вы встретили паука
Пауки — естественные защитники наших домов, поэтому лучше оставить их в покое и позволить им выполнять свою работу.
Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
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