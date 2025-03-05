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Вы не поверите: грифы нашли гениальный способ не бороться за еду

1:58
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Почему грифы едят падаль, а не свежее мясо: научное объяснение странной привычки

Грифов часто считают "санитарами природы", потому что они питаются разлагающейся плотью мёртвых животных. Но почему эти птицы не охотятся, а предпочитают падаль? Оказывается, у этого явления есть научные причины!

Снежный грифон в стойке
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Minyaev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снежный грифон в стойке

3 главные причины, почему грифы едят падаль

  1. Меньше конкуренции
    Хищники, такие как львы и волки, вынуждены охотиться, тратя много энергии и рискуя получить травмы. Грифам не нужно сражаться за добычу — они просто находят уже мёртвых животных и спокойно едят.

  2. Грифы могут чувствовать запах смерти
    Некоторые виды грифов (например, Cathartes) обладают невероятно острым обонянием. Они могут улавливать газ метантиол, который выделяется при разложении, даже на огромных расстояниях.

  3. Их организм создан для поедания разлагающегося мяса
  • В желудке грифов чрезвычайно сильная кислота, которая уничтожает опасные бактерии, такие как сальмонелла и ботулин.

  • В кишечнике обитают специальные бактерии, нейтрализующие токсины из разлагающейся плоти.

  • Грифы испражняются на свои лапы - кислота в экскрементах убивает микробы, попавшие на них с туш.

Гриф vs. Стервятник — в чём разница

  • Грифы (Cathartidae) - живут в Америке, обладают развитым обонянием. Пример: андский кондор.

  • Стервятники (Accipitridae) - встречаются в Европе, Азии и Африке, ищут добычу с помощью зрения. Пример: египетский гриф.

Вывод

Грифы — важная часть экосистемы. Они предотвращают распространение болезней и помогают очищать природу от разлагающихся останков. Так что, несмотря на мрачную репутацию, эти птицы — настоящие спасатели окружающей среды!

Уточнения

Обыкнове́нный стервя́тник — представитель подсемейства бородачей семейства ястребиных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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