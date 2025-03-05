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Как оливковое масло спасает организм от системных воспалений

1:46
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Масло, которое вызывает воспаление: почему оливковое масло — единственное исключение

Возможно, вы ежедневно употребляете масло, которое провоцирует воспаление в организме, даже не подозревая об этом! По словам диетолога Сандры Моньино, рафинированные растительные масла могут быть одними из самых вредных продуктов в вашем рационе.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Какие масла вызывают воспаление:

Подсолнечное масло

  • Кукурузное масло
  • Пальмовое масло

Эти масла содержат избыток омега-6 жирных кислот, которые, при чрезмерном употреблении, усиливают воспалительные процессы в организме. Они присутствуют во многих продуктах: от фастфуда до магазинных соусов.

Чем это грозит:

  • Хронические воспаления
  • Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • Ускоренное старение организма
  • По словам эксперта, сахар — ещё один фактор воспаления. Он повреждает клетки, способствует ожирению и ускоряет старение.

Какие масла и жиры полезны

  • Оливковое масло первого холодного отжима — богатое антиоксидантами и полезными жирами.
  • Авокадо — содержит мононенасыщенные жиры, снижающие воспаление.
  • Кокосовое масло — помогает регулировать обмен веществ.
  • Орехи и жирная рыба (сардины, скумбрия, анчоусы) — источники омега-3, которые уменьшают воспаление.

Как защитить организм

  • Избегайте рафинированных масел.
  • Добавляйте больше противовоспалительных продуктов.
  • Ограничьте сахар и переработанную пищу.

Выбор правильных жиров — ключ к долгой и здоровой жизни. Теперь вы знаете, какие масла должны быть на вашей кухне!

Уточнения

Жиры́ — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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