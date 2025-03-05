Как оливковое масло спасает организм от системных воспалений

Возможно, вы ежедневно употребляете масло, которое провоцирует воспаление в организме, даже не подозревая об этом! По словам диетолога Сандры Моньино, рафинированные растительные масла могут быть одними из самых вредных продуктов в вашем рационе.
Какие масла вызывают воспаление:
Подсолнечное масло
Эти масла содержат избыток омега-6 жирных кислот, которые, при чрезмерном употреблении, усиливают воспалительные процессы в организме. Они присутствуют во многих продуктах: от фастфуда до магазинных соусов.
Чем это грозит:
Какие масла и жиры полезны
Как защитить организм
Выбор правильных жиров — ключ к долгой и здоровой жизни. Теперь вы знаете, какие масла должны быть на вашей кухне!
Жиры́ — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
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