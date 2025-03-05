Как оливковое масло спасает организм от системных воспалений

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Масло, которое вызывает воспаление: почему оливковое масло — единственное исключение

Возможно, вы ежедневно употребляете масло, которое провоцирует воспаление в организме, даже не подозревая об этом! По словам диетолога Сандры Моньино, рафинированные растительные масла могут быть одними из самых вредных продуктов в вашем рационе.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Какие масла вызывают воспаление:

Подсолнечное масло

Кукурузное масло

Пальмовое масло

Эти масла содержат избыток омега-6 жирных кислот, которые, при чрезмерном употреблении, усиливают воспалительные процессы в организме. Они присутствуют во многих продуктах: от фастфуда до магазинных соусов.

Чем это грозит:

Хронические воспаления

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ускоренное старение организма

По словам эксперта, сахар — ещё один фактор воспаления. Он повреждает клетки, способствует ожирению и ускоряет старение.

Какие масла и жиры полезны

Оливковое масло первого холодного отжима — богатое антиоксидантами и полезными жирами.

Авокадо — содержит мононенасыщенные жиры, снижающие воспаление.

Кокосовое масло — помогает регулировать обмен веществ.

Орехи и жирная рыба (сардины, скумбрия, анчоусы) — источники омега-3, которые уменьшают воспаление.

Как защитить организм

Избегайте рафинированных масел.

Добавляйте больше противовоспалительных продуктов.

Ограничьте сахар и переработанную пищу.

Выбор правильных жиров — ключ к долгой и здоровой жизни. Теперь вы знаете, какие масла должны быть на вашей кухне!

Уточнения

Жиры́ — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.





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