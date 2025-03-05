Меньше хищников — больше хаоса: скунсы расслабляются и "портят" окрас

Скунсы славятся своим чёрно-белым окрасом, но оказывается, что он не такой уж неизменный. Учёные из Университета Бристоля выяснили, что ширина, симметричность и контрастность полос скунсов зависят от… количества хищников в их среде обитания!
Как хищники влияют на "дизайн" скунсов
Исследователи проанализировали 749 музейных образцов и обнаружили любопытный факт:
Тёмные скунсы — влажный климат, меньше белого — снег
Исследование также подтвердило правило Глогера:
Почему это важно
Эти открытия подчёркивают, как естественный отбор влияет на внешний вид животных, даже если они, казалось бы, и так обладают мощной защитой — своим знаменитым запахом.
Ску́нсовые - семейство млекопитающих из отряда хищных.
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