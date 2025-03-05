Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция назвала Россию своей главной угрозой
США планируют строить космические конструкции без запуска с Земли
Инновационная мобилизация — сотрудники военкомата на Украине стреляли в мобилизованного
В этом деле главное не спешить — Италия высказалась о перевооружении ЕС
Лечение сердечной недостаточности без пересадки стало реальностью
Радиоактивный зонтик — Макрон нашел применение ядерному оружию Франции
Реорганизация — Америка объяснила, почему была приостановлена помощь Украине
Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: готовим на сковороде
Переговорный процесс — в Белом доме раскрыли подробности соглашения с Украиной

Меньше хищников — больше хаоса: скунсы расслабляются и "портят" окрас

1:25
Интересные Новости

Почему скунсы "меняют" полосы: вот неожиданный фактор

Скунсы славятся своим чёрно-белым окрасом, но оказывается, что он не такой уж неизменный. Учёные из Университета Бристоля выяснили, что ширина, симметричность и контрастность полос скунсов зависят от… количества хищников в их среде обитания!

Скунс
Фото: Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скунс

Как хищники влияют на "дизайн" скунсов

Исследователи проанализировали 749 музейных образцов и обнаружили любопытный факт:

  • В районах, где водятся койоты, горные львы и другие хищники, окраска скунсов становится более строгой и симметричной. Чем выше угроза, тем чётче предупреждающие полосы.

  • В более безопасных местах узоры варьируются сильнее, а "сигнальная" окраска частично утрачивает своё значение.

Тёмные скунсы — влажный климат, меньше белого — снег

Исследование также подтвердило правило Глогера:

  • В регионах с влажным климатом скунсы темнее, чтобы лучше сливаться с окружающей средой.

  • В снежных районах у них уменьшается количество белого меха, что помогает им оставаться менее заметными.

Почему это важно

Эти открытия подчёркивают, как естественный отбор влияет на внешний вид животных, даже если они, казалось бы, и так обладают мощной защитой — своим знаменитым запахом.

Уточнения

Ску́нсовые - семейство млекопитающих из отряда хищных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Садоводство, цветоводство
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии Аудио 
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Еда и рецепты
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Последние материалы
Инновационная мобилизация — сотрудники военкомата на Украине стреляли в мобилизованного
В этом деле главное не спешить — Италия высказалась о перевооружении ЕС
Лечение сердечной недостаточности без пересадки стало реальностью
Радиоактивный зонтик — Макрон нашел применение ядерному оружию Франции
Реорганизация — Америка объяснила, почему была приостановлена помощь Украине
Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: готовим на сковороде
Переговорный процесс — в Белом доме раскрыли подробности соглашения с Украиной
Массовый уход в тень — СМИ раскрыли, кто заинтересован в сокращении разведки США
Ваша ванная выглядит скучно? Простые идеи для стильного интерьера
Раскрыт секрет вечной молодости: эти 5 ингредиентов перевернут ваш уход за кожей в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.