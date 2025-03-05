Меньше хищников — больше хаоса: скунсы расслабляются и "портят" окрас

1:25 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Почему скунсы "меняют" полосы: вот неожиданный фактор

Скунсы славятся своим чёрно-белым окрасом, но оказывается, что он не такой уж неизменный. Учёные из Университета Бристоля выяснили, что ширина, симметричность и контрастность полос скунсов зависят от… количества хищников в их среде обитания!

Фото: Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скунс

Как хищники влияют на "дизайн" скунсов

Исследователи проанализировали 749 музейных образцов и обнаружили любопытный факт:

В районах, где водятся койоты, горные львы и другие хищники, окраска скунсов становится более строгой и симметричной . Чем выше угроза, тем чётче предупреждающие полосы.

. Чем выше угроза, тем чётче предупреждающие полосы. В более безопасных местах узоры варьируются сильнее, а "сигнальная" окраска частично утрачивает своё значение.

Тёмные скунсы — влажный климат, меньше белого — снег

Исследование также подтвердило правило Глогера:

В регионах с влажным климатом скунсы темнее, чтобы лучше сливаться с окружающей средой.

В снежных районах у них уменьшается количество белого меха, что помогает им оставаться менее заметными.

Почему это важно

Эти открытия подчёркивают, как естественный отбор влияет на внешний вид животных, даже если они, казалось бы, и так обладают мощной защитой — своим знаменитым запахом.

Уточнения

Ску́нсовые - семейство млекопитающих из отряда хищных.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.