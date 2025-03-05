Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться

Перелётные птицы и "вечные химикаты": чем это грозит экосистеме

Перелётные птицы, пересекающие тысячи километров, сталкиваются не только с климатическими вызовами, но и с невидимой опасностью. Учёные обнаружили, что их организмы накапливают рекордные дозы пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) — стойких химикатов, которые практически не разлагаются в природе.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Птицы в небе

Что такое ПФАС и почему они опасны

ПФАС содержатся в самых разных продуктах:

Антипригарных покрытиях.

Водоотталкивающей одежде.

Чистящих средствах.

Они попадают в воду и пищевые цепочки, накапливаясь в организмах животных и людей.

Почему перелётные птицы в зоне риска

Исследование показало, что уровень ПФАС в печени околоводных птиц вырос в 180 раз. Причина — питание загрязнёнными моллюсками и водой.

Как это выяснили

Учёные применили метод Total Oxidizable Precursor (TOP), который позволяет выявлять скрытые формы токсичных соединений. Оказалось, что перелётные птицы подвергаются особенно высокому загрязнению.

Чем это грозит экосистеме и людям

Птицы - важное звено экосистем, и их отравление ПФАС может повлиять на всю пищевую цепь, включая человека. Это тревожный сигнал о необходимости изучения источников загрязнения и поиска решений.

Уточнения

ПФАС - группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединённых к алкильной цепи.



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