Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться

Перелётные птицы, пересекающие тысячи километров, сталкиваются не только с климатическими вызовами, но и с невидимой опасностью. Учёные обнаружили, что их организмы накапливают рекордные дозы пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) — стойких химикатов, которые практически не разлагаются в природе.
ПФАС содержатся в самых разных продуктах:
Они попадают в воду и пищевые цепочки, накапливаясь в организмах животных и людей.
Почему перелётные птицы в зоне риска
Исследование показало, что уровень ПФАС в печени околоводных птиц вырос в 180 раз. Причина — питание загрязнёнными моллюсками и водой.
Как это выяснили
Учёные применили метод Total Oxidizable Precursor (TOP), который позволяет выявлять скрытые формы токсичных соединений. Оказалось, что перелётные птицы подвергаются особенно высокому загрязнению.
Чем это грозит экосистеме и людям
Птицы - важное звено экосистем, и их отравление ПФАС может повлиять на всю пищевую цепь, включая человека. Это тревожный сигнал о необходимости изучения источников загрязнения и поиска решений.
ПФАС - группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединённых к алкильной цепи.
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