Что общего у выдр, шимпанзе и дельфинов: они умеют работать с инструментами

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1:09
Интересные Новости

Морские выдры хранят любимые камни в секретных карманах

Каланы - очаровательные морские выдры, которые обладают уникальными адаптациями для жизни в океане. Они не имеют толстого слоя жира, как тюлени и киты, поэтому используют густой мех для сохранения тепла. Но это не единственная их особенность!

Морская выдра
Фото: commons.wikimedia.org by Paxson Woelber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морская выдра

Камни — ценный инструмент выдр

  • Каланы разбивают моллюсков с помощью камней, используя их как молотки и наковальни.
  • Они имеют специальные карманы под предплечьями, где хранят свои любимые камни для дальнейшего использования.
  • Самки используют инструменты чаще самцов, так как их меньший размер заставляет экономить энергию при поиске пищи.

Что это говорит об интеллекте выдр

  1. Способность хранить и использовать инструменты сближает выдр с такими умными животными, как шимпанзе и дельфины.

  2. Привязанность к "любимым" камням может быть проявлением памяти и индивидуальных предпочтений.

  3. Это поведение указывает на развитые когнитивные способности, редкие среди морских млекопитающих.

Уточнения

Вы́дра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.

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Автор Дмитрий Тезнев
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