Что общего у выдр, шимпанзе и дельфинов: они умеют работать с инструментами

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Морские выдры хранят любимые камни в секретных карманах

Каланы - очаровательные морские выдры, которые обладают уникальными адаптациями для жизни в океане. Они не имеют толстого слоя жира, как тюлени и киты, поэтому используют густой мех для сохранения тепла. Но это не единственная их особенность!

Фото: commons.wikimedia.org by Paxson Woelber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Морская выдра

Камни — ценный инструмент выдр

Каланы разбивают моллюсков с помощью камней, используя их как молотки и наковальни.

Они имеют специальные карманы под предплечьями, где хранят свои любимые камни для дальнейшего использования.

Самки используют инструменты чаще самцов, так как их меньший размер заставляет экономить энергию при поиске пищи.

Что это говорит об интеллекте выдр

Способность хранить и использовать инструменты сближает выдр с такими умными животными, как шимпанзе и дельфины. Привязанность к "любимым" камням может быть проявлением памяти и индивидуальных предпочтений. Это поведение указывает на развитые когнитивные способности, редкие среди морских млекопитающих.

Уточнения

Вы́дра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.



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