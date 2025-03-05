Что общего у выдр, шимпанзе и дельфинов: они умеют работать с инструментами

Каланы - очаровательные морские выдры, которые обладают уникальными адаптациями для жизни в океане. Они не имеют толстого слоя жира, как тюлени и киты, поэтому используют густой мех для сохранения тепла. Но это не единственная их особенность!
Камни — ценный инструмент выдр
Что это говорит об интеллекте выдр
Вы́дра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.