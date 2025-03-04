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Естественный инстинкт или нехватка еды: как красноухие черепахи нападают

1:33
Интересные Новости

Красноухие черепахи охотятся на утят — редкое, но тревожное поведение

Недавнее исследование выявило необычное хищническое поведение красноухих черепах (Trachemys scripta elegans), которые оказались способны нападать на утят.

Красноухая черепаха
Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красноухая черепаха

Как черепаха стала охотником

  • В апреле 2023 года Алекс Лэндри снял на видео в Луизиане момент, когда черепаха вынырнула из воды, схватила утёнка и утащила его под воду.
    Брэда Глориосо из Геологической службы США, который отметил, что такие случаи крайне редки.
  • Это привлекло внимание эколога Брэда Глориосо из Геологической службы США, который отметил, что такие случаи крайне редки.
  • Хотя щёлкающие черепахи (Chelydra serpentina) известны своей хищной натурой, красноухие черепахи считались преимущественно падальщиками и растительноядными.

Почему черепахи нападают на утят

  • Нехватка ресурсов - возможно, в условиях дефицита пищи черепахи начали охотиться.

  • Инвазивный вид - эти рептилии захватили многие экосистемы, вытесняя местных обитателей.

  • Адаптация к окружающей среде - черепахи эволюционируют, осваивая новые способы добычи пищи.

Опасность для экосистем

Красноухие черепахи быстро размножаются, конкурируя с местными видами. Если их хищническое поведение станет частым, это может угрожать популяциям водоплавающих птиц.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

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Автор Дмитрий Тезнев
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