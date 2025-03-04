Естественный инстинкт или нехватка еды: как красноухие черепахи нападают

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Красноухие черепахи охотятся на утят — редкое, но тревожное поведение

Недавнее исследование выявило необычное хищническое поведение красноухих черепах (Trachemys scripta elegans), которые оказались способны нападать на утят.

Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Красноухая черепаха

Как черепаха стала охотником

В апреле 2023 года Алекс Лэндри снял на видео в Луизиане момент, когда черепаха вынырнула из воды, схватила утёнка и утащила его под воду.

Брэда Глориосо из Геологической службы США, который отметил, что такие случаи крайне редки.

Это привлекло внимание эколога Брэда Глориосо из Геологической службы США, который отметил, что такие случаи крайне редки.

Хотя щёлкающие черепахи (Chelydra serpentina) известны своей хищной натурой, красноухие черепахи считались преимущественно падальщиками и растительноядными.

Почему черепахи нападают на утят

Нехватка ресурсов - возможно, в условиях дефицита пищи черепахи начали охотиться.

- возможно, в условиях дефицита пищи черепахи начали охотиться. Инвазивный вид - эти рептилии захватили многие экосистемы, вытесняя местных обитателей.

- эти рептилии захватили многие экосистемы, вытесняя местных обитателей. Адаптация к окружающей среде - черепахи эволюционируют, осваивая новые способы добычи пищи.

Опасность для экосистем

Красноухие черепахи быстро размножаются, конкурируя с местными видами. Если их хищническое поведение станет частым, это может угрожать популяциям водоплавающих птиц.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.



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