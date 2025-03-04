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Северные птицы оказались под угрозой – всё из-за мотыльков

1:17
Интересные Новости

Птицы оказались зависимыми от мотыльков — что происходит с их популяцией

Учёные из Финляндии выяснили, что снижение численности мотыльков оказывает негативное влияние на популяции птиц, особенно в северных регионах. 26-летний анализ показал, что именно в северо-бореальной зоне эта связь наиболее выражена.

Мотылёк
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мотылёк

Почему мотыльки так важны для птиц

  • Основной источник питания - в период размножения многие птицы питаются мотыльками и их личинками.

  • Меньше альтернатив - северные пернатые зависят от насекомых больше, чем их южные собратья.

  • Выживание под угрозой - если численность мотыльков падает, птицам сложнее найти пищу для птенцов.

Кто в зоне риска

  • В Южной и Центральной Финляндии птицы имеют больше пищевых альтернатив, поэтому такой зависимости не наблюдается.

  • Северные виды страдают сильнее, так как их рацион ограничен сезонной доступностью насекомых.

Почему это тревожный сигнал

Исследование показывает, что сокращение популяций насекомых может вызвать каскадные изменения в экосистемах. Меньше мотыльков — меньше птиц, а это нарушает баланс природы.

Уточнения

Лугово́й мотылёк - вид бабочек из семейства огнёвки-травянки, многоядный вредитель.

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Автор Дмитрий Тезнев
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