Северные птицы оказались под угрозой – всё из-за мотыльков

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Птицы оказались зависимыми от мотыльков — что происходит с их популяцией

Учёные из Финляндии выяснили, что снижение численности мотыльков оказывает негативное влияние на популяции птиц, особенно в северных регионах. 26-летний анализ показал, что именно в северо-бореальной зоне эта связь наиболее выражена.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мотылёк

Почему мотыльки так важны для птиц

Основной источник питания - в период размножения многие птицы питаются мотыльками и их личинками.

- в период размножения многие птицы питаются мотыльками и их личинками. Меньше альтернатив - северные пернатые зависят от насекомых больше, чем их южные собратья.

- северные пернатые зависят от насекомых больше, чем их южные собратья. Выживание под угрозой - если численность мотыльков падает, птицам сложнее найти пищу для птенцов.

Кто в зоне риска

В Южной и Центральной Финляндии птицы имеют больше пищевых альтернатив, поэтому такой зависимости не наблюдается.

Северные виды страдают сильнее, так как их рацион ограничен сезонной доступностью насекомых.

Почему это тревожный сигнал

Исследование показывает, что сокращение популяций насекомых может вызвать каскадные изменения в экосистемах. Меньше мотыльков — меньше птиц, а это нарушает баланс природы.

Уточнения

Лугово́й мотылёк - вид бабочек из семейства огнёвки-травянки, многоядный вредитель.



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