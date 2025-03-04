Северные птицы оказались под угрозой – всё из-за мотыльков

Учёные из Финляндии выяснили, что снижение численности мотыльков оказывает негативное влияние на популяции птиц, особенно в северных регионах. 26-летний анализ показал, что именно в северо-бореальной зоне эта связь наиболее выражена.
Почему мотыльки так важны для птиц
Кто в зоне риска
Почему это тревожный сигнал
Исследование показывает, что сокращение популяций насекомых может вызвать каскадные изменения в экосистемах. Меньше мотыльков — меньше птиц, а это нарушает баланс природы.
Лугово́й мотылёк - вид бабочек из семейства огнёвки-травянки, многоядный вредитель.
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Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.