Социальные связи улучшают память: новые данные о приматах

Как социальные связи улучшают память у обезьян

Учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) обнаружили, что социальные взаимодействия напрямую влияют на память у человекообразных обезьян. В ходе эксперимента животным показывали видеоролики, где башню строили либо человеческая рука, либо механическая клешня.

Фото: Wikimedia Commons by LaggedOnUser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ обезьяны, бонобо

Почему обезьяны запоминают социальные сцены лучше

Результаты исследования показали, что обезьяны лучше запоминали информацию, если наблюдали за действиями живого существа. Это связано с тем, что они уделяют больше внимания социальным сигналам.

Искусственный интеллект подтвердил эффект

Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа частоты сердечных сокращений и обнаружили, что обезьяны проявляют повышенный интерес именно к социальным демонстрациям.

Молодёжь не впечатлилась

Однако запоминание усиливалось только у взрослых особей. Молодые обезьяны не продемонстрировали улучшения памяти, что подчёркивает различия между человеком и другими приматами.

Учёные предполагают, что выдающаяся социальная память — уникальная черта человека, позволяющая ему эффективно обучаться через наблюдение.

Уточнения

Прима́ты - отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.