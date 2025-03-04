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Социальные связи улучшают память: новые данные о приматах

Интересные Новости

Как социальные связи улучшают память у обезьян

Учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) обнаружили, что социальные взаимодействия напрямую влияют на память у человекообразных обезьян. В ходе эксперимента животным показывали видеоролики, где башню строили либо человеческая рука, либо механическая клешня.

обезьяны, бонобо
Фото: Wikimedia Commons by LaggedOnUser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
обезьяны, бонобо

Почему обезьяны запоминают социальные сцены лучше

Результаты исследования показали, что обезьяны лучше запоминали информацию, если наблюдали за действиями живого существа. Это связано с тем, что они уделяют больше внимания социальным сигналам.

Искусственный интеллект подтвердил эффект

Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа частоты сердечных сокращений и обнаружили, что обезьяны проявляют повышенный интерес именно к социальным демонстрациям.

Молодёжь не впечатлилась

Однако запоминание усиливалось только у взрослых особей. Молодые обезьяны не продемонстрировали улучшения памяти, что подчёркивает различия между человеком и другими приматами.

Учёные предполагают, что выдающаяся социальная память — уникальная черта человека, позволяющая ему эффективно обучаться через наблюдение.

Уточнения

Прима́ты - отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

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Автор Дмитрий Тезнев
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