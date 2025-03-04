Социальные связи улучшают память: новые данные о приматах

Учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) обнаружили, что социальные взаимодействия напрямую влияют на память у человекообразных обезьян. В ходе эксперимента животным показывали видеоролики, где башню строили либо человеческая рука, либо механическая клешня.
Почему обезьяны запоминают социальные сцены лучше
Результаты исследования показали, что обезьяны лучше запоминали информацию, если наблюдали за действиями живого существа. Это связано с тем, что они уделяют больше внимания социальным сигналам.
Искусственный интеллект подтвердил эффект
Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа частоты сердечных сокращений и обнаружили, что обезьяны проявляют повышенный интерес именно к социальным демонстрациям.
Молодёжь не впечатлилась
Однако запоминание усиливалось только у взрослых особей. Молодые обезьяны не продемонстрировали улучшения памяти, что подчёркивает различия между человеком и другими приматами.
Учёные предполагают, что выдающаяся социальная память — уникальная черта человека, позволяющая ему эффективно обучаться через наблюдение.
Прима́ты - отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.
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