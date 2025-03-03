Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы

2:57 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Некоторые животные выглядят как единые существа, но на самом деле являются колониями множества крошечных созданий, которые работают вместе для общей цели. Эти удивительные организмы могут быть весьма ядовитыми, и вот несколько таких примеров:

Фото: Wikimedia Commons by Jerry Reid, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ подводный риф

Португальский кораблик

Португальский кораблик - одно из самых опасных существ в океане, но, как ни странно, это вовсе не медуза. На самом деле это сифонофор, представляющий собой колонию миллионов идентичных особей, называемых зооидами. Эти маленькие организмы не могут выжить поодиночке и работают вместе, чтобы создать единую сущность. Каждый зооид выполняет свою задачу: некоторые из них помогают плавать, другие образуют щупальца, наполненные ядовитыми нематоцистами, которые используются для защиты и охоты.

Коралловый риф

Коралловые рифы, хотя и не мобильны, похожи на португальского кораблика в том, что они являются колониальными организмами. Состоит риф из множества полипов, которые представляют собой крошечные существа с собственным ртом и щупальцами, используемыми для ловли добычи. Несмотря на свою неподвижность, кораллы представляют собой сложную и организованную сеть, поддерживающую жизнь всего рифа.

Apolemia uvaria

Португальский кораблик не единственный представитель колониальных сифонофоров. Одним из самых впечатляющих видов является Apolemia uvaria, длина которого может достигать 120 метров. Этот гигантский конгломерат организмов был зафиксирован у берегов Австралии в 2020 году. Несмотря на свою огромную длину, этот морской организм представляет собой единую колонию, в которой каждый зооид выполняет свою функцию для общего выживания.

Мшанки

Мшанки, похожие на инопланетные сгустки, на короткое время стали причиной паники в Северной Америке в 2024 году. Однако эти существа оказались безвредными колониями зооидов, которые образуют тонкие структуры для совместной жизни. Среди них есть специализированные зооиды - авикулярии, которые защищают колонию, используя клювообразные кончики для отражения захватчиков.

Эренна

В 2005 году был открыт ещё один уникальный сифонофор рода Erenna, который обитает на глубинах от 1600 до 2300 метров. Этот морской беспозвоночный стал первым известным существом, использующим красную флуоресценцию для привлечения добычи. В отличие от обычной синей и зелёной биолюминесценции, красная флуоресценция редко встречается в океане, что делает открытие этого сифонофора необычным и важным для науки.

Уточнения

Кора́лловые ри́фы - известковые органогенные геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей, умеющими извлекать известь из морской воды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.