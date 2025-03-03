2024 год: меньше атак акул, но это не повод расслабляться

2024 год стал рекордным по числу атак акул на людей - их было зафиксировано значительно меньше, чем в предыдущие годы. Всего произошло 47 неспровоцированных атак, что на 22 меньше, чем в 2023 году, и ниже средней цифры за последнее десятилетие, которая составляла 70 случаев. Из этих атак только четыре завершились летальным исходом.
Где происходят атаки
Международная картотека нападений акул, ведённая Флоридским музеем естественной истории, сообщает, что большинство инцидентов произошло в США — 28 атак, из которых одна оказалась смертельной, на Гавайях. Флорида занимает первое место по числу атак с 14 случаями, восемь из которых были зафиксированы в округе Волусия.
Причины атак
Многие из нападений связаны с молодыми чернопёрыми акулами, которые ещё не научились различать людей и рыбу, что может привести к случайным нападениям. С увеличением потока туристов и отдыхающих на пляжах риск столкновений с акулами также возрастает.
Это снижение числа атак акул в 2024 году может служить хорошим знаком, однако специалисты подчёркивают важность соблюдения осторожности и уважения к природе в местах, где могут обитать эти хищники.
Аку́ла - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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