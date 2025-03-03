2024 год: меньше атак акул, но это не повод расслабляться

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2024 год стал рекордным по числу атак акул на людей - их было зафиксировано значительно меньше, чем в предыдущие годы. Всего произошло 47 неспровоцированных атак, что на 22 меньше, чем в 2023 году, и ниже средней цифры за последнее десятилетие, которая составляла 70 случаев. Из этих атак только четыре завершились летальным исходом.

Фото: flickr.com by Steve Garner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Акула

Где происходят атаки

Международная картотека нападений акул, ведённая Флоридским музеем естественной истории, сообщает, что большинство инцидентов произошло в США — 28 атак, из которых одна оказалась смертельной, на Гавайях. Флорида занимает первое место по числу атак с 14 случаями, восемь из которых были зафиксированы в округе Волусия.

Причины атак

Многие из нападений связаны с молодыми чернопёрыми акулами, которые ещё не научились различать людей и рыбу, что может привести к случайным нападениям. С увеличением потока туристов и отдыхающих на пляжах риск столкновений с акулами также возрастает.

Это снижение числа атак акул в 2024 году может служить хорошим знаком, однако специалисты подчёркивают важность соблюдения осторожности и уважения к природе в местах, где могут обитать эти хищники.

Уточнения

Аку́ла - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.





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