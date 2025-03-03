Летучие мыши в городах: как плодородные условия ускоряют их репродукцию

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Городские летучие мыши удивляют: они начинают размножаться на 2,5 недели раньше своих сородичей, обитающих в сельской местности. Это открытие стало результатом исследования Тель-Авивского университета и впервые связывает городской образ жизни с более ранним рождением потомства у млекопитающих.

Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Летучая мышь

Как город влияет на летучих мышей

Учёные наблюдали за десятью колониями летучих мышей в течение трёх лет, изучая, как городская среда влияет на их репродуктивные циклы. Основными факторами, играющими роль в этом процессе, стали повышенные температуры и доступность пищи. Городские районы создают уникальный микроклимат, называемый "островом тепла", который помогает летучим мышам легче переживать зимние холода. Этот микроклимат может быть причиной того, что они начинают размножаться раньше, чем их сельские собратья.

Роль пищи в репродукции

Кроме тепла, на более раннее размножение влияет и наличие пищи. В городах декоративные фруктовые деревья обеспечивают стабильный источник питания, что дополнительно способствует ускорению репродуктивных процессов. Однако учёные ещё не могут точно сказать, связано ли это с сокращением срока беременности или с более ранним началом размножения.

Что дальше

Это открытие подчёркивает важность дальнейших исследований того, как урбанизация влияет на животных. Размножение летучих мышей в городах может служить примером того, как виды адаптируются к изменениям окружающей среды, и в будущем такие знания помогут лучше понимать, как управлять городской экосистемой.

Уточнения

Лету́чие мы́ши - обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.



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