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Морские черепахи: как они используют магнитные поля для миграции

1:32
Интересные Новости

Морские черепахи могут похвастаться удивительной навигационной системой, которая по своей эффективности напоминает GPS. Но как именно они ориентируются на таких огромных расстояниях? Ответ кроется в магнетизме.

Морская черепаха
Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская черепаха

Как черепахи используют магнетизм

Учёные из Университета Северной Каролины обнаружили, что эти создания обладают уникальной способностью запоминать магнитные сигнатуры разных регионов. Именно эта способность помогает черепахам мигрировать на большие расстояния, не теряя ориентировки. В ходе экспериментов черепахи, подвергшиеся воздействию различных магнитных полей, показали удивительную способность запоминать их, ассоциируя с конкретными географическими точками.

Два магнитных чувства черепах

Особенность их навигационной системы в том, что у черепах, по всей видимости, работают два различных магнитных чувства: одно помогает определять местоположение, а другое — направление движения. Это открытие подтверждает, что магнетизм играет ключевую роль в миграции этих удивительных животных.

Потенциал для новых технологий

Результаты исследования открывают новые возможности не только для охраны морских черепах, но и для создания инновационных навигационных технологий, которые могут быть использованы в различных областях. Кто знает, может быть, в будущем такие технологии помогут и нам ориентироваться в самых сложных ситуациях.

Уточнения

Магнети́зм - форма взаимодействия движущихся электрических зарядов, осуществляемая на расстоянии посредством магнитного поля.

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Автор Дмитрий Тезнев
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