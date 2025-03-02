Франция проигнорировала запрет ЕС на ловлю птиц сетями — теперь будут судиться

Еврокомиссия подала иск против Франции, обвиняя страну в нарушении запрета на ловлю птиц с помощью сетей. Но почему же этот запрет оказался так важен для защиты пернатых?
Дело касается директивы ЕС, которая запрещает использование неизбирательных методов ловли, таких как горизонтальные и вертикальные сети. Согласно правилам, эти методы могут применяться лишь при соблюдении строгих условий. Франция, однако, продолжала разрешать их использование в пяти департаментах на юго-западе страны, игнорируя требования Евросоюза.
Еврокомиссия многократно обращалась с предупреждениями к французским властям: в 2019, 2020 и 2023 годах, но действия так и не были предприняты. Франция так и не смогла убедить комиссию, что сети соответствуют установленным стандартам. Теперь вопрос решится в Суде ЕС.
"Ситуация критическая, и обращение в ЕС — единственная надежда на защиту птиц", — отмечает Ив Верхильяк, представитель Французской лиги защиты птиц. Он подчеркивает, что французские власти продолжают игнорировать директивы ЕС, уступая давлению охотничьих и сельскохозяйственных лобби.
Франция оправдывает свою позицию, ссылаясь на традиционные практики, но природа не терпит таких устаревших методов. Подобные действия подрывают усилия по сохранению биоразнообразия и защите уязвимых видов птиц.
Европе́йский сою́з (ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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