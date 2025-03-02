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Франция проигнорировала запрет ЕС на ловлю птиц сетями — теперь будут судиться

1:38
Интересные Новости

Как ловля птиц сетями на юге Франции угрожает экологии

Еврокомиссия подала иск против Франции, обвиняя страну в нарушении запрета на ловлю птиц с помощью сетей. Но почему же этот запрет оказался так важен для защиты пернатых?

Птицы в небе
Фото: flickr.com by Susanne Nilsson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Птицы в небе

Дело касается директивы ЕС, которая запрещает использование неизбирательных методов ловли, таких как горизонтальные и вертикальные сети. Согласно правилам, эти методы могут применяться лишь при соблюдении строгих условий. Франция, однако, продолжала разрешать их использование в пяти департаментах на юго-западе страны, игнорируя требования Евросоюза.

Еврокомиссия многократно обращалась с предупреждениями к французским властям: в 2019, 2020 и 2023 годах, но действия так и не были предприняты. Франция так и не смогла убедить комиссию, что сети соответствуют установленным стандартам. Теперь вопрос решится в Суде ЕС.

"Ситуация критическая, и обращение в ЕС — единственная надежда на защиту птиц", — отмечает Ив Верхильяк, представитель Французской лиги защиты птиц. Он подчеркивает, что французские власти продолжают игнорировать директивы ЕС, уступая давлению охотничьих и сельскохозяйственных лобби.

Франция оправдывает свою позицию, ссылаясь на традиционные практики, но природа не терпит таких устаревших методов. Подобные действия подрывают усилия по сохранению биоразнообразия и защите уязвимых видов птиц.

Уточнения

Европе́йский сою́з (ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Дмитрий Тезнев
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