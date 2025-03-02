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Муравьи-убийцы мутируют: как новый гибрид угрожает всей Америке

1:15
Интересные Новости

Опасный гибрид муравьев распространился по США

В США был зафиксирован новый гибрид огненных муравьев, образованный в результате скрещивания красного и черного огненного муравья — Solenopsis invicta x richteri. Этот гибрид оказался не только агрессивнее, но и выносливее своих предков, что вызывает серьезные опасения.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муравей

Как отмечает Скотти Янг из Virginia Tech, новые гены гибридных муравьев помогают им адаптироваться к условиям, которые ранее были для них неподходящими. Такие изменения связаны с глобальными климатическими переменами, что позволило муравьям распространиться в более холодные регионы. В настоящий момент гибриды можно встретить в Восточном Теннесси, и они постепенно движутся в сторону юго-западного Вирджинии.

Эксперты предупреждают, что муравьи могут мигрировать с грузами или транспортными средствами, что усложняет борьбу с их распространением. В связи с угрозой для людей и сельского хозяйства, власти региона ввели карантин. Укусы этих муравьев могут вызвать тяжелые аллергические реакции, что делает важным повышение осведомленности о новых угрозах.

Уточнения

Гибри́д - организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.

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Автор Дмитрий Тезнев
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