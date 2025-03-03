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Уникальные личинки: как они подражают термитам и живут среди них

1:36
Интересные Новости

Личинки мясной мухи научились искусно обманывать термитов

Исследователи сделали потрясающее открытие в горах Антиатласа в Марокко: личинки мясной мухи, обладающие уникальной способностью маскироваться под термитов, научились успешно скрываться в их колониях. Эти личинки не охотятся на термитов, а используют социальный паразитизм, живя среди них незамеченными.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Идеальная маскировка

Морфология личинок мясной мухи уникальна: они обладают задней частью, напоминающей ложные глаза и усики, что помогает им обмануть термитов, обладающих зрением. Это помогает им пройти незамеченными среди термитов. Но не только внешний вид помогает личинкам: команда учёных случайно обнаружила, что их запах полностью идентичен запаху термитов, что также способствует их маскировке.

Жизнь среди термитов

Личинки обитают в пищевых камерах термитников и могут даже общаться с термитами, используя антенноподобные щупальца. Это поведение вызывает удивление, так как такие адаптации предполагают сложные взаимодействия между видами, которые могут быть частично симбиотическими.

Дальнейшие исследования

Хотя поведение личинок изменилось в лаборатории, это открытие подчёркивает сложность взаимоотношений между видами. Учёные предполагают, что это может указывать на симбиотические отношения, которые требуют дальнейшего изучения, чтобы понять, как именно такие взаимодействия влияют на экосистему.

Уточнения

Социальный паразитизм — вид гнездового паразитизма, при котором один вид существует за счёт другого.

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Автор Дмитрий Тезнев
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