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Как массаж верблюду помог вернуться к жизни: удивительная история Шафран

1:58
Интересные Новости

Шафран, пожилая самка арабского верблюда, живёт в австралийском зоопарке Werribee Open Range, и её жизнь совсем недавно изменилась благодаря лечебному массажу. Специалисты начали проводить процедуру, чтобы помочь ей справиться с артритом, и результаты оказались поразительными.

Верблюд смотрит в камеру
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Верблюд смотрит в камеру

Лечебный массаж для верблюдов

Шафран стала не просто одним из животных, получающих заботу в зоопарке, а настоящей звездой среди них. Её выздоровление особенно примечательное, так как массаж оказался эффективным. Процедуры для Шафран были адаптированы с учётом техник, используемых для лошадей-чемпионов, и теперь она с лёгкостью двигается, встаёт и опускается без проблем. Специалисты отмечают, что верблюдица стала активнее и более подвижной после начала массажа.

Зоопарк Werribee: где животные живут в комфорте

Не так давно зверинцы ассоциировались с жестокими условиями для животных. Однако зоопарк Werribee, расположенный на окраине Мельбурна, отличается подходом, который делает акцент на просторе и активности для животных. Он является частью системы Zoos Victoria, где соблюдаются важные ценности, такие как удобное пространство и внимание к физическому и психическому здоровью обитателей. В некоторых зоопарках этой сети даже есть бассейн для змей с избыточным весом, что подчёркивает важность заботы о каждом виде.

Новый взгляд на уход за животными

Смотритель Лорен Ирвинг подчеркнула, что в зоопарке пристально следят за поведением животных, тестируют различные методы лечения и не ограничиваются только медикаментозной терапией. Массаж для Шафран стал новым и успешным подходом в заботе о животных, что показывает, насколько разнообразными могут быть методы ухода и лечения в современных зоопарках.

Уточнения

Верблюды — род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих.

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Автор Дмитрий Тезнев
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