Глобальное потепление превращает бабочек-монархов в задержанных путешественников

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Глобальное потепление влияет на миграцию бабочек-монархов, нарушая их привычные маршруты и сроки

Эти насекомые, известные своими массовыми миграциями, уже столкнулись с последствиями изменения климата. Харлан Рэдклифф, страстный исследователь бабочек, в течение 17 лет наблюдал за миграциями монархов на военной базе Кэмп-Додж в Айове, США. Его долгосрочные данные стали основой для исследования, проведённого профессором Дайан Дебински из Университета штата Монтана, которое помогло лучше понять влияние глобального потепления на этих красивых созданий.

Фото: pixnio.com by Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Бабочка

Поздние миграции

Исследование показало, что бабочки начали откладывать своё осеннее отбывание. К 2019 году они оставались на базе на девять дней дольше, чем в 2003 году. Это изменение синхронизировалось с поздним цветением молочая — основного корма для гусениц, что также происходит из-за изменений климата.

Влияние на выживаемость

Хотя более длительный осенний сезон может показаться плюсом, это создаёт множество рисков для бабочек. Они подвергаются большему количеству хищников и паразитов, а также могут попасть в так называемую "ловушку развития", когда их жизненный цикл нарушается. В таких условиях возрастает угроза выживаемости популяций бабочек-монархов, что делает их будущее под большим вопросом.

Влияние на экосистему

Миграции бабочек-монархов играют важную роль в экосистемах, и любое нарушение их привычного поведения может вызвать непредсказуемые последствия для многих видов. Эти изменения становятся ярким примером того, как изменение климата влияет на жизненные циклы не только людей, но и животных.

Уточнения

Данаида монарх - вид бабочек из семейства нимфалид.



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