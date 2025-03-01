Глобальное потепление превращает бабочек-монархов в задержанных путешественников

Эти насекомые, известные своими массовыми миграциями, уже столкнулись с последствиями изменения климата. Харлан Рэдклифф, страстный исследователь бабочек, в течение 17 лет наблюдал за миграциями монархов на военной базе Кэмп-Додж в Айове, США. Его долгосрочные данные стали основой для исследования, проведённого профессором Дайан Дебински из Университета штата Монтана, которое помогло лучше понять влияние глобального потепления на этих красивых созданий.
Поздние миграции
Исследование показало, что бабочки начали откладывать своё осеннее отбывание. К 2019 году они оставались на базе на девять дней дольше, чем в 2003 году. Это изменение синхронизировалось с поздним цветением молочая — основного корма для гусениц, что также происходит из-за изменений климата.
Влияние на выживаемость
Хотя более длительный осенний сезон может показаться плюсом, это создаёт множество рисков для бабочек. Они подвергаются большему количеству хищников и паразитов, а также могут попасть в так называемую "ловушку развития", когда их жизненный цикл нарушается. В таких условиях возрастает угроза выживаемости популяций бабочек-монархов, что делает их будущее под большим вопросом.
Влияние на экосистему
Миграции бабочек-монархов играют важную роль в экосистемах, и любое нарушение их привычного поведения может вызвать непредсказуемые последствия для многих видов. Эти изменения становятся ярким примером того, как изменение климата влияет на жизненные циклы не только людей, но и животных.
Данаида монарх - вид бабочек из семейства нимфалид.
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