Лондонский Тауэр: место, где экзотика встречалась с трагедией

1:53 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

В Лондоне, в самом сердце Тауэра, когда-то был расположен королевский зверинец, известный как первый зоопарк города. Этот удивительный объект был основан в XIII веке, в эпоху правления короля Джона.

Фото: Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лондонский Тауэр

Начало королевского зверинца

Первоначально коллекция зверинца состояла из экзотических животных, которые король получал в подарок от иностранных правителей. Среди них были львы, слоны и другие экзотические существа.

Зверинец как символ престижа

Зверинец в Тауэре был не просто местом, где содержались животные — он стал настоящим символом престижности монархии. Это была своего рода витрина богатства и связей с другими странами. Со временем зверинец стал привлекать внимание не только правителей и аристократов, но и простых людей. Он стал популярной туристической достопримечательностью, открыт для публики. Чтобы попасть в зверинец бесплатно, люди могли принести с собой кошку или собаку для кормления львов, что, конечно, добавляло атмосферу экзотики и опасности.

Трагический инцидент и улучшение безопасности

Но, как часто бывает в таких случаях, безопасность оставляла желать лучшего. В XVII веке случилась трагедия - одна женщина была атакована хищником и погибла. Это привлекло внимание к необходимости улучшить условия и контроль над такими объектами.

Переворот в управлении зверинцем

В 1822 году управление зверинцем было передано профессиональным зоологам. С тех пор зверинец значительно расширился, насчитывая более 300 животных различных видов. Это стало первым шагом к превращению его в настоящий зоопарк, каким мы знаем его сегодня — популярное место для отдыха и обучения.

Уточнения

Ло́ндон - столица и крупнейший город Англии и Великобритании.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.