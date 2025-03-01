Открытие: дикие животные любят бегать в колесе так же, как и домашние питомцы

Оказавшись в дикой природе, мыши и другие животные могут неожиданно проявить интерес к предметам, которые обычно ассоциируются с домашними питомцами, например, к колесу для хомяков. Голландские учёные провели эксперимент, чтобы узнать, будут ли дикие животные использовать колесо для бега, установив его прямо в естественной среде.
Удивительные результаты эксперимента
Исследование, проведённое Йоханной Мейер и Юрием Робберсом из Лейденского университета в 2014 году, показало, что не только мыши, но и другие виды животных, включая лягушек и землероек, активно взаимодействовали с колесом. Учёные разместили его на заднем дворе и использовали инфракрасную камеру для наблюдения. Сначала они поместили лакомство рядом с колесом, чтобы привлечь животных, а затем убрали пищу.
Неожиданное поведение диких животных
Результаты оказались ошеломляющими: за три года наблюдений было зафиксировано более 200 000 визитов и 12 000 видеозаписей. Мыши и другие животные использовали колесо даже без пищевого вознаграждения. Это открытие ставит под сомнение распространённое мнение, что бег в колесе является исключительно поведением животных в неволе.
Что это значит для науки
Учёные предполагают, что бег в колесе может быть связан с врождённым стремлением к игре или с метаболической системой вознаграждения. Это открытие даёт новые возможности для исследований в области поведения животных и их взаимодействия с окружающей средой.
Землеро́йковые - семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.
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