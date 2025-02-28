Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изгой мировой политики — в России предрекли судьбу Зеленского после конфликта в Белом доме
Проигравший клоун — Клишас охарактеризовал Зеленского после перепалки с Трампом
Переговоры в Пекине: Шойгу и Си Цзиньпин о украинском кризисе
Гриппу конец? В грибах обнаружено вещество, которое может защитить лёгкие от воспаления
Рекордный дефицит: как Киев планирует закрыть финансовую брешь перед МВФ?
Секрет гигантских дынь скрыт на грядке: вот как расстояние рушит ваши мечты об урожае
Азиатский вопрос — Шойгу и Си Цзиньпин обсудили региональные вызовы и угрозы
Маленькая Италия в Бразилии — почему стоит посетить Кристайс-Паулисту
Руки дрожат, сердце колотится, а кофе сегодня не пили? Кофеин прячется там, где вы его не ждёте

Волки, ставшие собаками: исследование, которое переворачивает представление об одомашнивании

1:33
Интересные Новости

Вы когда-нибудь задумывались, как именно произошли наши верные друзья — собаки? Новое исследование ставит под сомнение общепринятую теорию о том, что собаки были одомашнены около 15 тыс. лет назад. По мнению учёных, этот процесс мог занять всего 8 тыс. лет.

Волк
Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Как это удалось выяснить

Исследователи использовали математическое моделирование, чтобы смоделировать эволюционное развитие волков, с учётом различных сценариев спаривания. И вот что оказалось: в 74,2% случаев, когда волки выбирали более дружелюбных партнёров, происходило видообразование.

Протоодомашнивание: теория, которая меняет всё

Этот факт подтверждает гипотезу о протоодомашнивании. Согласно ей, менее агрессивные волки начали сами приближаться к людям, обживая их окрестности. Эти волки, скрещиваясь между собой, постепенно становились более терпимыми к людям. Именно эта терпимость могла стать ключевым фактором в процессе одомашнивания.

Что дальше

Хотя эти результаты открывают новые горизонты в понимании происхождения собак, учёные отмечают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, идея о том, что дружелюбие волков сыграло важную роль в их превращении в собак, уже привлекает всё больше внимания.

Уточнения

Одома́шнивание - процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от своей дикой формы и подвергаются искусственному отбору.

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Авто
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС Аудио 
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Последние материалы
Стыд и растерянность — реакция посла Украины на перфоманс Зеленского в Белом доме
Соглашению не бывать — США и Украина отменили подписание документа о редкоземельных металлах
Простое решение для чистого аэрогриля: хлеб против жира
Юра Борисов рассказал о популярном среди россиян фастфуде в эфире британского шоу
Окрашивание после 70: секреты оттенков, которые не старят, а освежают
Выйди отсюда — Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Этот трюк от шеф-поваров поможет приготовить картошку фри с хрустящей корочкой
Он уничтожил себя в глазах американцев — Маск прокомментировал ситуацию с Зеленским
Увольнения продолжаются: В США уволили более 880 сотрудников управления океанических и атмосферных исследований
Актёр Янковский показал редкое совместное фото с сыном: восторг!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.