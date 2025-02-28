Волки, ставшие собаками: исследование, которое переворачивает представление об одомашнивании

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Вы когда-нибудь задумывались, как именно произошли наши верные друзья — собаки? Новое исследование ставит под сомнение общепринятую теорию о том, что собаки были одомашнены около 15 тыс. лет назад. По мнению учёных, этот процесс мог занять всего 8 тыс. лет.

Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волк

Как это удалось выяснить

Исследователи использовали математическое моделирование, чтобы смоделировать эволюционное развитие волков, с учётом различных сценариев спаривания. И вот что оказалось: в 74,2% случаев, когда волки выбирали более дружелюбных партнёров, происходило видообразование.

Протоодомашнивание: теория, которая меняет всё

Этот факт подтверждает гипотезу о протоодомашнивании. Согласно ей, менее агрессивные волки начали сами приближаться к людям, обживая их окрестности. Эти волки, скрещиваясь между собой, постепенно становились более терпимыми к людям. Именно эта терпимость могла стать ключевым фактором в процессе одомашнивания.

Что дальше

Хотя эти результаты открывают новые горизонты в понимании происхождения собак, учёные отмечают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, идея о том, что дружелюбие волков сыграло важную роль в их превращении в собак, уже привлекает всё больше внимания.

Уточнения

Одома́шнивание - процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от своей дикой формы и подвергаются искусственному отбору.



Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

