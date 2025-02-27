Авиаперелёты как у птиц: Delta и Airbus запускают инновационную программу

Представьте, что авиация нашла способ сэкономить топливо, наблюдая за природой. Авиакомпании Delta и Airbus запустили проект fello'fly, который использует наблюдения за перелётными гусями для повышения устойчивости авиаперелётов.
Новый подход к экономии топлива
Идея проекта основана на том, как стаи гусей, летящие в форме "V", используют восходящие потоки воздуха от лидера стаи, чтобы сэкономить энергию. В рамках проекта два самолёта будут лететь друг за другом на расстоянии всего 2,2 км - гораздо меньше обычных интервалов между воздушными судами. Это позволит использовать подъёмную силу вихревого следа ведущего самолёта, что может снизить расход топлива на 5-10% за каждый рейс.
Тесты и перспективы
Первоначальные испытания проекта запланированы на вторую половину 2025 года, и акцент будет сделан на трансатлантических маршрутах. Экономия топлива на таких длинных рейсах может существенно повлиять на снижение углеродных выбросов и улучшение общей устойчивости авиации.
Проект fello'fly может стать важным шагом в сторону более экологичной авиации, поскольку авиакомпании стремятся находить новые способы энергосбережения и внедрять устойчивое авиационное топливо в свою деятельность.
Airbus - одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей.
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