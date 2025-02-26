Внимание, бананы могут быть опасны: как змея проскользнула на полки супермаркета

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Ядовитая змея в бананах: шокирующая находка в супермаркете

Сотрудники продуктового магазина в Нью-Гэмпшире испытали настоящий шок, когда среди бананов из Эквадора обнаружили нечто совершенно неожиданное. Заглянув под связки фруктов, они увидели ядовитую змею, которая проделала путь через континенты и оказалась прямо среди торговых полок.

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банан

Необычная находка среди бананов

Змея, известная как северная кошачья (Leptodeira ornata), родом из западного Эквадора, предпочитает тропические леса, но каким-то образом оказалась в американском супермаркете. О находке сразу сообщили в Департамент рыбы и дикой природы Нью-Гэмпшира, сотрудники которого оперативно прибыли на место.

Ядовитая рептилия была осторожно изъята специалистами организации Rainforest Reptile Shows, занимающейся спасением экзотических животных. Теперь змея получила новый дом, где ей обеспечены безопасные условия.

Как змеи попадают в поставки продуктов?

Экзотические змеи в коробках с фруктами — явление редкое, но не беспрецедентное. Ядовитые или просто опасные существа могут случайно проникать в груз, заползая внутрь во время сбора или упаковки. Влажный климат и густая растительность делают банановые плантации идеальной средой для скрытых «пассажиров».

Северная кошачья змея — не самая крупная из своих сородичей, но её яд всё же представляет угрозу. Хотя для человека он не смертелен, укус может вызвать болезненную реакцию и аллергические осложнения.

Везение или тревожный сигнал

Эта история закончилась благополучно, но такие случаи напоминают о необходимости тщательного контроля импортируемых товаров. Ведь никогда не знаешь, какое живое существо может путешествовать вместе с экзотическими фруктами.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).



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