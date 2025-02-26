Косатки не могут поймать китов: секреты акустической невидимости раскрыты

Косатки - единственные естественные враги усатых китов, но большинство их потенциальных жертв успешно избегают хищников благодаря особой акустической тактике. Учёные выяснили, что разные виды китов применяют различные стратегии противостояния: одни активно защищают потомство, другие предпочитают скрываться.
Битва или бегство
Исследование показало, что усатых китов можно разделить на две группы:
Акустическая защита: как киты становятся "невидимыми"
Многие виды китов известны своими громкими звуками, но их хищники — косатки - не способны слышать их на больших расстояниях. Дело в том, что киты общаются на низких частотах, которые недоступны для слуха косаток:
Такие частоты позволяют китам не только привлекать партнёров на огромных расстояниях, но и оставаться незаметными для хищников.
Эволюция стратегии выживания
Киты миллионы лет адаптировались к угрозе со стороны косаток, развивая уникальные способы защиты. Одни сделали ставку на силу и сплочённость, другие — на скорость и "акустическую невидимость". Именно благодаря этим стратегиям им удаётся выживать в мире, где даже крупнейшие морские гиганты не могут чувствовать себя в полной безопасности.
Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.
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