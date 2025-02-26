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Косатки не могут поймать китов: секреты акустической невидимости раскрыты

1:50
Интересные Новости

Как киты остаются "невидимыми" для косаток

Косатки - единственные естественные враги усатых китов, но большинство их потенциальных жертв успешно избегают хищников благодаря особой акустической тактике. Учёные выяснили, что разные виды китов применяют различные стратегии противостояния: одни активно защищают потомство, другие предпочитают скрываться.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Битва или бегство

Исследование показало, что усатых китов можно разделить на две группы:

  • "Сражающиеся" (горбатые, серые и гладкие киты) предпочитают защищать своих детёнышей, перемещаясь в мелководные районы, где косаткам сложнее охотиться.
  • "Бегущие" (синие киты, финвалы) избегают контакта с хищниками, полагаясь на свою скорость и способность скрываться в открытом океане.

Акустическая защита: как киты становятся "невидимыми"

Многие виды китов известны своими громкими звуками, но их хищники — косатки - не способны слышать их на больших расстояниях. Дело в том, что киты общаются на низких частотах, которые недоступны для слуха косаток:

  • Синие киты издают звуки частотой менее 80 Гц,
  • Финвалы - ещё ниже.

Такие частоты позволяют китам не только привлекать партнёров на огромных расстояниях, но и оставаться незаметными для хищников.

Эволюция стратегии выживания

Киты миллионы лет адаптировались к угрозе со стороны косаток, развивая уникальные способы защиты. Одни сделали ставку на силу и сплочённость, другие — на скорость и "акустическую невидимость". Именно благодаря этим стратегиям им удаётся выживать в мире, где даже крупнейшие морские гиганты не могут чувствовать себя в полной безопасности.

Уточнения

Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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