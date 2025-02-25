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ДНК Стоунхенджа: исчезновение строителей по следам генетических загадок

3:23
Интересные Новости

Загадочное исчезновение древних народов: что скрывает ДНК

Современная наука всё глубже погружается в тайны прошлого, и одним из самых мощных инструментов для этого становится анализ ДНК. В 2018 году исследователи из Гарвардского университета сделали открытие, которое поразило научное сообщество. Они выяснили, что генетическая подпись людей, построивших Стоунхендж, исчезла с Британских островов вскоре после завершения этого грандиозного сооружения.

Австралопитек Люси
Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Австралопитек Люси

Куда исчезли строители Стоунхенджа

Анализ древней ДНК показал: после возведения Стоунхенджа на Британских островах случилась резкая смена населения. Генетические маркеры, присущие неолитическим жителям региона, практически полностью исчезли, уступив место ДНК новых народов. Этот феномен ставит под сомнение традиционные представления о миграции и развитии цивилизаций.

Учёные предполагают, что потомки строителей Стоунхенджа либо полностью исчезли, либо были вытеснены новым населением, пришедшим с континента. Причины этого события до сих пор остаются загадкой.

Генетическая замена: случайность или закономерность

Использование современных методов анализа позволило сравнить ДНК древних жителей Британии с генетическим материалом более поздних эпох. Оказалось, что структура населения изменилась настолько резко, что это не похоже на естественный процесс. Новые группы пришельцев, вероятно, прибыли из Европы и Азии, полностью заменив прежнюю популяцию.

Одни исследователи связывают это с войнами или катастрофами, другие — с более загадочными процессами. Сторонники гипотезы древних астронавтов даже предполагают, что изменения могли быть вызваны внешними факторами — вмешательством иных цивилизаций или генетическими экспериментами.

Тайна древних миграций

Загадочные исчезновения и смены популяций наблюдаются не только в Британии. В 1998 году американские учёные, исследовав ДНК коренных народов Америки, обнаружили генетические линии, которые не вписываются в привычные миграционные схемы. Основные гаплогруппы A, B, C и D указывают на азиатское происхождение, но в некоторых образцах встречались уникальные маркеры, происхождение которых остаётся неясным.

Эти находки намекают на возможные древние миграции, о которых история умалчивает. Возможно, существовали неизвестные цивилизации или даже параллельные волны расселения, которые не зафиксированы в исторических источниках.

Новые горизонты истории

Современные исследования ДНК продолжают открывать всё новые загадки древних цивилизаций. Исчезновение строителей Стоунхенджа и необычные находки среди генетических данных коренных американцев показывают, что история человечества намного сложнее, чем принято считать.

С каждым новым открытием учёные всё ближе подбираются к ответам на вопросы, которые ещё недавно казались мистическими. Возможно, в ближайшие годы мы узнаем нечто такое, что перевернёт наши представления о прошлом.

Уточнения

Стоунхендж — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).

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Автор Дмитрий Тезнев
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