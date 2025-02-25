Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стерилизация: простая операция или билет в вечную молодость для питомца
Три правила, которые спасут ваши зубы от налета после чая
Пока кто-то выбирает семена в магазине, я просто открываю баночку с прошлогодними
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
11 зимних суперфудов, которые помогут оставаться бодрым и здоровым
Когда не лететь в Стамбул в 2025 году? Даты назвала трэвел-блогер
Полезные перекусы за 5 минут — дети в восторге, а вреда ноль
Диетолог развеяла миф о куриных яйцах: белые или коричневые полезнее?
Вы спасаете кожу, но убиваете океан: что не так с солнцезащитными кремами

Туристы ошеломлены: дьявольская крылатка захватывает пляжи Средиземноморья

2:18
Интересные Новости

Дьявольская крылатка добралась до Хорватии: чем опасна эта ядовитая рыба

Теплеющие воды Средиземного моря привели к распространению инвазивных видов, одним из которых стала дьявольская крылатка (Pterois miles). Эта рыба, родом из Тихого и Индийского океанов, теперь встречается в Хорватии, Греции и Тунисе. Встретить её можно даже на мелководье, а её укус может вызвать серьёзные последствия.

Крылатка
Фото: Freepik by Designed by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крылатка

Чем опасен яд крылатки

Эта красивая, но смертельно опасная рыба обладает длинными шипами, через которые впрыскивает яд. Его последствия для человека включают:

  • Сильную рвоту и тошноту.
  • Острую боль и воспаление в месте укуса.
  • Паралич дыхательных путей, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Что делать при укусе

Хорватские врачи рекомендуют немедленно погрузить поражённый участок в горячую воду (примерно 45°C) — это помогает нейтрализовать яд.

Как крылатка изменила экосистему Средиземного моря

В Индо-Тихоокеанском регионе у крылатки много естественных врагов, но в Средиземном море почти никто не охотится на неё. Из-за этого её популяция растёт невероятными темпами:

  • Самка откладывает до 30 000 икринок каждые 4 дня, а за год может произвести до 2 миллионов потомков.
  • Лишь небольшая часть мальков доживает до взрослого возраста, но даже этого достаточно, чтобы вид стремительно распространялся.

Некоторые биологи считают, что лучший способ борьбы с крылаткой — начать употреблять её в пищу. В Карибском бассейне уже пытаются обучить акул охотиться на неё, а в Средиземном море этот вид начинает появляться в меню ресторанов. Однако массовый промышленный вылов может нанести вред экосистеме.

Итог

Крылатка стремительно захватывает Средиземное море и встречается всё чаще, даже у берегов популярных курортов. Её яд опасен, но смертельные случаи редки. Если вы отдыхаете в Хорватии или Греции, будьте осторожны при купании и держитесь от этой рыбы подальше.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре - межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Садоводство, цветоводство
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните Аудио 
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Недвижимость
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Три правила, которые спасут ваши зубы от налета после чая
Пока кто-то выбирает семена в магазине, я просто открываю баночку с прошлогодними
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
11 зимних суперфудов, которые помогут оставаться бодрым и здоровым
Когда не лететь в Стамбул в 2025 году? Даты назвала трэвел-блогер
Полезные перекусы за 5 минут — дети в восторге, а вреда ноль
Диетолог развеяла миф о куриных яйцах: белые или коричневые полезнее?
Вы спасаете кожу, но убиваете океан: что не так с солнцезащитными кремами
ДНК Стоунхенджа: исчезновение строителей по следам генетических загадок
Что скрывают наши глаза? Дыхание и его влияние на зрачки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.