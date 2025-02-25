Туристы ошеломлены: дьявольская крылатка захватывает пляжи Средиземноморья

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Дьявольская крылатка добралась до Хорватии: чем опасна эта ядовитая рыба

Теплеющие воды Средиземного моря привели к распространению инвазивных видов, одним из которых стала дьявольская крылатка (Pterois miles). Эта рыба, родом из Тихого и Индийского океанов, теперь встречается в Хорватии, Греции и Тунисе. Встретить её можно даже на мелководье, а её укус может вызвать серьёзные последствия.

Фото: Freepik by Designed by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крылатка

Чем опасен яд крылатки

Эта красивая, но смертельно опасная рыба обладает длинными шипами, через которые впрыскивает яд. Его последствия для человека включают:

Сильную рвоту и тошноту.

Острую боль и воспаление в месте укуса.

Паралич дыхательных путей, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Что делать при укусе

Хорватские врачи рекомендуют немедленно погрузить поражённый участок в горячую воду (примерно 45°C) — это помогает нейтрализовать яд.

Как крылатка изменила экосистему Средиземного моря

В Индо-Тихоокеанском регионе у крылатки много естественных врагов, но в Средиземном море почти никто не охотится на неё. Из-за этого её популяция растёт невероятными темпами:

Самка откладывает до 30 000 икринок каждые 4 дня, а за год может произвести до 2 миллионов потомков.

каждые 4 дня, а за год может произвести до 2 миллионов потомков. Лишь небольшая часть мальков доживает до взрослого возраста, но даже этого достаточно, чтобы вид стремительно распространялся.

Некоторые биологи считают, что лучший способ борьбы с крылаткой — начать употреблять её в пищу. В Карибском бассейне уже пытаются обучить акул охотиться на неё, а в Средиземном море этот вид начинает появляться в меню ресторанов. Однако массовый промышленный вылов может нанести вред экосистеме.

Итог

Крылатка стремительно захватывает Средиземное море и встречается всё чаще, даже у берегов популярных курортов. Её яд опасен, но смертельные случаи редки. Если вы отдыхаете в Хорватии или Греции, будьте осторожны при купании и держитесь от этой рыбы подальше.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре - межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.



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