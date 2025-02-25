Туристы ошеломлены: дьявольская крылатка захватывает пляжи Средиземноморья

Теплеющие воды Средиземного моря привели к распространению инвазивных видов, одним из которых стала дьявольская крылатка (Pterois miles). Эта рыба, родом из Тихого и Индийского океанов, теперь встречается в Хорватии, Греции и Тунисе. Встретить её можно даже на мелководье, а её укус может вызвать серьёзные последствия.
Чем опасен яд крылатки
Эта красивая, но смертельно опасная рыба обладает длинными шипами, через которые впрыскивает яд. Его последствия для человека включают:
Что делать при укусе
Хорватские врачи рекомендуют немедленно погрузить поражённый участок в горячую воду (примерно 45°C) — это помогает нейтрализовать яд.
Как крылатка изменила экосистему Средиземного моря
В Индо-Тихоокеанском регионе у крылатки много естественных врагов, но в Средиземном море почти никто не охотится на неё. Из-за этого её популяция растёт невероятными темпами:
Некоторые биологи считают, что лучший способ борьбы с крылаткой — начать употреблять её в пищу. В Карибском бассейне уже пытаются обучить акул охотиться на неё, а в Средиземном море этот вид начинает появляться в меню ресторанов. Однако массовый промышленный вылов может нанести вред экосистеме.
Итог
Крылатка стремительно захватывает Средиземное море и встречается всё чаще, даже у берегов популярных курортов. Её яд опасен, но смертельные случаи редки. Если вы отдыхаете в Хорватии или Греции, будьте осторожны при купании и держитесь от этой рыбы подальше.
Средизе́мное мо́ре - межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.