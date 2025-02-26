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Океан раскрывает свои секреты: 58 неизвестных видов нашли у Коста-Рики

1:48
Интересные Новости

Океан полон сюрпризов: у берегов Коста-Рики обнаружены уникальные виды

Учёные Института океанографии Скриппса провели масштабное исследование глубоководных районов Тихого океана у берегов Коста-Рики. За десятилетие они выявили 488 видов морской фауны, из которых 58 ранее не были известны науке.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Среди обнаруженных видов есть настоящие биологические чудеса:

  • Крошечные осьминоги с уникальной структурой тела.
  • Неизвестные виды рыб и моллюсков, обитающие в экстремальных условиях.
  • Крабы Йети - загадочные существа с покрытыми щетинками клешнями.
  • Редкие морские звёзды, адаптированные к глубоководной среде.

Почему этот регион так богат на открытия

Тихоокеанская акватория Коста-Рики — уникальная зона биологического разнообразия. Это связано с активными геологическими процессами, в частности движением плиты Кокос под Карибскую.

Метановые утечки в этих водах создают среду для хемосинтетических бактерий, которые формируют основу глубоководных экосистем. Именно благодаря им здесь развиваются такие необычные виды.

Охрана подводного мира

В 2019 году экспедиция на судне Falkor выявила не только новые виды, но и естественный питомник скатов. Это подчёркивает важность сохранения глубоководных экосистем, которые всё ещё хранят множество тайн.

Итог

Океан остаётся неисследованным миром, полный загадок. Новые находки у берегов Коста-Рики доказывают, что наука только начинает раскрывать тайны глубин, а их защита становится всё более актуальной.

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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