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Как человеческая деятельность убивает уникальный язык шимпанзе

1:57
Интересные Новости

Люди заставили шимпанзе "забыть" важный жест: учёные бьют тревогу

Исследование, проведённое в национальном парке Тай (Кот-д'Ивуар), показало, что дикие шимпанзе используют уникальные "диалекты" жестов в зависимости от популяции. Однако из-за деятельности человека один из таких жестов полностью исчез.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Как общаются шимпанзе

Учёные наблюдали за четырьмя группами обезьян в течение нескольких лет и зафиксировали четыре основных жеста, которые самцы используют для привлечения самок:

  • "Удар пяткой" - ритуальный жест демонстрации силы.

  • "Стук костяшками пальцев" - ранее распространённый, но теперь исчезающий жест.

  • "Срезание листьев" - символическое действие перед самкой.

  • "Встряхивание ветви" - способ обратить на себя внимание.

Каждая популяция имеет собственные вариации этих движений, что говорит о развитии культурных "диалектов" среди шимпанзе.

Почему исчезает язык шимпанзе

В одной из групп за последние 20 лет полностью пропал жест "стук костяшками пальцев". Это связано с сокращением численности популяции, вызванным вмешательством человека:

  1. Вырубка лесов лишает животных привычной среды обитания.
  2. Уменьшение численности группы приводит к утрате традиций.
  3. Оставшиеся особи не передают исчезающие жесты потомству.

Учёные призывают учитывать культурные особенности шимпанзе при разработке природоохранных стратегий, чтобы сохранить их уникальную коммуникацию.

Итог

Шимпанзе не просто подражают друг другу — они обладают культурой, которую передают из поколения в поколение. Однако вмешательство человека угрожает не только их численности, но и их языку. Без срочных мер исчезнут не только жесты, но и целые традиции этих удивительных животных.

Уточнения

Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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