Как человеческая деятельность убивает уникальный язык шимпанзе

Исследование, проведённое в национальном парке Тай (Кот-д'Ивуар), показало, что дикие шимпанзе используют уникальные "диалекты" жестов в зависимости от популяции. Однако из-за деятельности человека один из таких жестов полностью исчез.
Как общаются шимпанзе
Учёные наблюдали за четырьмя группами обезьян в течение нескольких лет и зафиксировали четыре основных жеста, которые самцы используют для привлечения самок:
Каждая популяция имеет собственные вариации этих движений, что говорит о развитии культурных "диалектов" среди шимпанзе.
Почему исчезает язык шимпанзе
В одной из групп за последние 20 лет полностью пропал жест "стук костяшками пальцев". Это связано с сокращением численности популяции, вызванным вмешательством человека:
Учёные призывают учитывать культурные особенности шимпанзе при разработке природоохранных стратегий, чтобы сохранить их уникальную коммуникацию.
Итог
Шимпанзе не просто подражают друг другу — они обладают культурой, которую передают из поколения в поколение. Однако вмешательство человека угрожает не только их численности, но и их языку. Без срочных мер исчезнут не только жесты, но и целые традиции этих удивительных животных.
Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.
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