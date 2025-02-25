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Адреналиновый шок: как каякер оказался на обеде у горбатого кита и чудом спасся

1:33
Интересные Новости

"Я уже прощался с жизнью": каякер оказался в пасти кита

В Чилийской Патагонии произошёл случай, который мог бы стать сценой из фильма, но оказался реальностью. Горбатый кит случайно заглотил каякера - и выпустил его обратно, не нанеся вреда.

Серый кит на берегу
Фото: www.flickr.com by USFWS - Тихоокеанский регион, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Серый кит на берегу

Шокирующая встреча

Адриан Симанкас катался на каяке вместе с отцом Деллом, который и запечатлел невероятный момент. Все произошло мгновенно:

  1. Каякер почувствовал что-то влажное на лице.
  2. Увидел вокруг себя бело-синие оттенки.
  3. Осознал, что оказался внутри гигантской пасти.

"Я уже распрощался с жизнью, хотя даже не понял, что произошло", — признается Адриан.

Однако кит быстро выплюнул его, и настоящий страх накрыл каякера лишь после того, как он понял, насколько близок был к гибели.

Почему кит его выпустил

Эксперты объясняют, что кит просто кормился крилем, а человек случайно оказался у него на пути. Эти морские гиганты не охотятся на людей: их пищеварительная система не приспособлена для такой добычи. Почувствовав что-то слишком большое и неподходящее, кит просто избавился от неожиданного "улова".

К счастью, без последствий

Отец и сын благополучно вернулись на берег, но этот день они запомнят на всю жизнь. Этот случай - ещё одно напоминание, что даже самые мощные существа океана не представляют угрозы для человека, если их не провоцировать.

Уточнения

Киты́ - морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

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Автор Дмитрий Тезнев
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