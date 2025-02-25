Гонки будущего: новые генетически модифицированные лошади готовы побить все рекорды поло

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Аргентина вывела идеальных лошадей для поло: на что они способны

Впервые в мире учёные смогли создать генетически отредактированных лошадей, используя передовые технологии. Аргентинская компания Kheiron применила метод CRISPR-Cas9, чтобы вывести настоящих чемпионов поло. Эти уникальные животные, родившиеся в 2022 году, способны превзойти даже легендарную кобылу Поло Пурезу.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лошадь

Как редактируют ДНК лошадей

Процесс начинается ещё до рождения жеребят. По словам соучредителя Kheiron Габриэля Вичеры, учёные проектируют геном будущих лошадей, внося изменения в их ДНК. Для этого они взяли генетический материал Поло Пурезы и внесли коррективы, улучшив:

Взрывную скорость.

Выносливость.

Маневренность.

При этом в организм животных не добавляли искусственных последовательностей ДНК. Редактированные лошади полностью соответствуют аргентинским нормам и не считаются ГМО.

Какую цель преследуют учёные

Создание идеальных лошадей для поло — лишь первый шаг. Kheiron также исследует возможности генной модификации свиней и коров для медицинских и сельскохозяйственных нужд. Это может изменить не только спорт, но и мировую агроиндустрию.

Генная инженерия уже сейчас формирует будущее конного спорта. Возможно, вскоре появятся лошади, адаптированные к разным видам соревнований, а технологии CRISPR будут применяться и в других областях животноводства.

Уточнения

Ло́шади - единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.





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