Гонки будущего: новые генетически модифицированные лошади готовы побить все рекорды поло

Впервые в мире учёные смогли создать генетически отредактированных лошадей, используя передовые технологии. Аргентинская компания Kheiron применила метод CRISPR-Cas9, чтобы вывести настоящих чемпионов поло. Эти уникальные животные, родившиеся в 2022 году, способны превзойти даже легендарную кобылу Поло Пурезу.
Как редактируют ДНК лошадей
Процесс начинается ещё до рождения жеребят. По словам соучредителя Kheiron Габриэля Вичеры, учёные проектируют геном будущих лошадей, внося изменения в их ДНК. Для этого они взяли генетический материал Поло Пурезы и внесли коррективы, улучшив:
При этом в организм животных не добавляли искусственных последовательностей ДНК. Редактированные лошади полностью соответствуют аргентинским нормам и не считаются ГМО.
Какую цель преследуют учёные
Создание идеальных лошадей для поло — лишь первый шаг. Kheiron также исследует возможности генной модификации свиней и коров для медицинских и сельскохозяйственных нужд. Это может изменить не только спорт, но и мировую агроиндустрию.
Генная инженерия уже сейчас формирует будущее конного спорта. Возможно, вскоре появятся лошади, адаптированные к разным видам соревнований, а технологии CRISPR будут применяться и в других областях животноводства.
Ло́шади - единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.
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