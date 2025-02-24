Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крошечная ванная комната станет визуально больше: дизайнеры раскрыли главный секрет
Российские туристы были удивлены неожиданному медосмотру перед паспортным контролем в Китае
Забудьте про таблетки: бактерии в кишечнике уже знают, как избавить вас от тревожности
Максим Галкин* заявил, что пытается образумить своих соотечественников
Кожа засияла ярче звёзд — помог древний рецепт индийских мудрецов
Сенатор Талабаева заявила, что цены на российское вино останутся стабильными
Эксперт Рашель Гилман делится комплексом динамических упражнений для здоровья поясницы
Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды
Пока соседи только сажают, вы уже будете есть молодую картошку

Арктический триллер: моржи против туристических вертолётов – битва за выживание

Интересные Новости

Моржи под угрозой: что уничтожает этих гигантов Арктики

Когда-то величественные моржи были неотъемлемой частью арктических пейзажей, но сегодня их популяция стремительно сокращается. Главная причина — изменения климата, которые буквально лишают этих морских млекопитающих дома.

Морж
Фото: PublicDomainPictures.net by Jean Beaufort, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Морж

Таяние льдов и новый образ жизни

Моржи предпочитают ледяные шельфы, где они отдыхают и воспитывают детёнышей. Однако глобальное потепление вынуждает их искать альтернативные места на суше. В результате колонии становятся более плотными, что увеличивает конкуренцию за пространство и пищу.

Но главная опасность — стресс. Туристические вертолёты и другая техника пугают моржей, заставляя их панически спасаться бегством. В таких давках гибнут сотни особей, особенно молодые и ослабленные.

Проблемы с питанием

Моржи питаются моллюсками, которых они добывают со дна. Но без льдов они не могут долго находиться в местах, где сосредоточены их главные источники питания. Это приводит к истощению животных и снижению рождаемости.

Конфликт интересов

Ситуацию усугубляет противостояние местных охотников и защитников природы. Для первых моржи — источник пропитания и культуры, для вторых — исчезающий вид, который необходимо оберегать. Учёные уже предупреждают, что без мер по сохранению этих животных, человечество может потерять одну из ключевых фигур арктической экосистемы.

Чтобы спасти моржей, важно:

  • Сократить выбросы парниковых газов и замедлить потепление.
  • Ограничить туризм в зонах их обитания.
  • Контролировать добычу и браконьерство.

Без этих мер моржи могут навсегда исчезнуть, и вместе с ними — целая экосистема Арктики.

Уточнения

Морж - вид морских млекопитающих, единственный современный вид в семействе моржовых парвотряда ластоногих.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить
Садоводство, цветоводство
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Сенатор Талабаева заявила, что цены на российское вино останутся стабильными
Эксперт Рашель Гилман делится комплексом динамических упражнений для здоровья поясницы
Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды
Пока соседи только сажают, вы уже будете есть молодую картошку
Неудачное удаление зуба обошлось пермской стоматологии в 53 тысячи рублей
Специальный бензин с присадками: реальная польза или развод
Теплица как инвестиция: преимущества и доход от собственного урожая
Быстро разморозить тесто без микроволновки? Этот метод вас удивит
Двигатели нового поколения: задиры идут в комплекте
Чем опасны обычные стиральные порошки: 6 признаков, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.