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Как осьминоги тратят на смену цвета больше калорий, чем вы на прогулке

1:22
Интересные Новости

Смена цвета осьминогом требует столько же энергии, сколько бег трусцой

Учёные выяснили, что изменение цвета у осьминогов — процесс, требующий значительных энергозатрат. Исследование биологов из Университета Уолла-Уолла показало, что моллюски тратят на это столько же калорий, сколько человек сжигает за 30 минут лёгкой пробежки.

Осьминог
Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осьминог

Как осьминоги меняют цвет

Эти головоногие используют специальные органы — хроматофоры, которые мгновенно изменяют окраску их кожи. Этот механизм помогает им маскироваться, защищаться от хищников и даже общаться.

Чтобы измерить, сколько энергии уходит на смену цвета, исследователи проанализировали потребление кислорода осьминогами во время активации хроматофоров. Результаты показали, что полное изменение окраски требует около 219 микромолей кислорода в час.

Сколько калорий сжигает смена цвета

Если бы человек обладал такой способностью, то только за процесс смены цвета он тратил бы 390 калорий в день — примерно столько же, сколько за полчаса пробежки.

Что дальше

Учёные планируют изучить, как расход энергии на смену цвета отличается у других видов головоногих, а также подробнее исследовать механизмы их маскировки.

Уточнения

Осьмино́ги — самый известный отряд головоногих моллюсков.

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Автор Дмитрий Тезнев
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