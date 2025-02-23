Интеллект против интуиции: бонобо разоблачили человеческое невежество

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Бонобо умеют читать мысли

Впервые исследователи подтвердили, что бонобо способны распознавать человеческую неосведомлённость и понимать, когда человек не обладает нужной информацией. Это открытие стало возможным благодаря эксперименту, проведённому в приюте Ape Initiative.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Орангутан

Как бонобо распознают незнание

В ходе эксперимента три бонобо — Теко, Ниота и Канзи - участвовали в игре с прятанием лакомства. Если человек не знал, под какой чашкой спрятана еда, обезьяны активно показывали на нужную, демонстрируя, что осознают разницу между своими знаниями и неведением человека.

Этот феномен называется "теорией разума" - способностью понимать, что у другого существа могут быть отличные от собственных знания, мысли и убеждения. Бонобо показали, что могут удерживать в сознании две противоречащие идеи: они знают, где еда, и понимают, что человек не знает.

Что это значит для науки

До сих пор подобные способности приписывались только человеку и некоторым видам больших обезьян. Этот эксперимент подтверждает, что когнитивные способности бонобо сложнее, чем считалось ранее.

Хотя некоторые критики называют эксперимент надуманным, учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как бонобо используют эти знания при общении друг с другом и могут ли они намеренно менять убеждения своих сородичей.

Уточнения

Орангута́ны - род древесных человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК.





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